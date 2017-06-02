Матери Армена Ламбаряна не разрешили увидеться с сыном

Матери Армена Ламбаряна, который находится в уголовно-исполнительном учреждении “Больница для осужденных”, сегодня не разрешили повидаться с сыном. После отмены 10-месячного запрета на свидания с родными сегодня с Ламбаряном смогли встретиться только его жена и трое детей. Об этом Hetq.am сообщил адвокат А.Ламбаряна Араик Папикян.

По его словам, запрет на встречу с матерью в “Больнице для осужденных” мотивировали отсутствием у нее свидетельства о рождении сына.

“Это более чем странно, поскольку г-жа Пируза на протяжении 10 месяцев каждую неделю приезжала из города Спитак в Ереван, чтобы привезти сыну продукты питания. То есть в УИУ имеется карта приема передач, в которой записано, кто сдает передачу. Так что в “Больнице для осужденных” прекрасно знают, кем приходится г-жа Пируза Армену Ламбаряну”,- сказал адвокат, отметив, что они сообщили об этом в офис Защитника прав человека, однако ситуация не изменилась.

Папикян считает, что запрет на свидания с находящимися под арестом членами группы “Сасна црер”, а сегодня и запрет на свидания матери Армена Ламбаряна с сыном свидетельствуют о мстительном отношении и оказании психологического давления.

23 мая были созданы препятствия и конфиденциальной встрече адвоката с А.Ламбаряном. “В тот день его даже не доставили в суд. Мы сообщили о том, что начиная с октября не обеспечивалось медицинское обслуживание Армена Ламбаряна. Сейчас ему даже не измеряют артериальное давление. Я считаю, что нам мстят за наши жалобы, но, несмотря на это, надо продолжать борьбу”,- отметил Араик Папикян.

В отделе общественных связей управления УИУ Минюста РА нам сообщили, что решением суда снят запрет на свидания Армена Ламбаряна с членами семьи и близкими родственниками и что женщине, представившейся матерью Армена, было предложено предъявить соответствующий документ, что не было сделано. Относительно состояния здоровья А.Ламбаряна нам сказали, что осуществляется динамичный медицинский контроль, он продолжает получать реабилитационное лечение, в ближайшее время пройдет рентген-исследование конечностей.

Напомним, что члену группы “Сасна црер” Армену Ламбаряну выдвинуто обвинение в захвате заложника организованной группой (п.1 ч.3 ст.218), незаконное приобретение, реализация, хранение, транспортировка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч.3 ст.235 УК РА). В дальнейшем прибавились также статьи 238 и 185 УК РА. Армен Ламбарян уже десять месяцев находится в УИУ “Больница для осужденных”. В течение всего этого времени действовал запрет на его свидания с родными.