Премьер-министр принял делегацию Германского банка развития (KfW)

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял делегацию во главе с региональным директором Германского банка развития (KfW) Олафом Зимелкой.



Премьер-министр отметил важность программ, осуществляемых при поддержке банка KfW в различных отраслях экономики РА. Карен Карапетян представил гостям приоритеты деятельности Правительства, намеченные реформы, в частности, шаги, осуществляемые в направлении улучшения бизнес-среды, стимулирования инвестиций.



Подчеркнув, что партнерство с Арменией способствует развитию и укреплению армяно-германского сотрудничества, региональный директор KfW выразил готовность к его расширению.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся текущих, а также дальнейших программ в сферах энергетики, сельского хозяйства, инфраструктур, водного хозяйства и в других областях, представляющих взаимный интерес.

