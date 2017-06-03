В озере Севан нашли тело одного из двух пропавших рыбаков

Вчера вечером двое жителей села Цовагюх Гегаркуникской области вышли в озеро Севан с целью ловли раков и не вернулись.

В 22.57 в МЧС поступил сигнал об исчезновении людей, начались поисковые работы.

С 01։08 до 04։00 спасатели проводили поиск в озере, однако из-за сильного ветра работы были временно прекращены.

В беседе с Hetq.am староста Цовагюха Ваграм Геворкян сообщил, что спасатели уже нашли тело одного из рыбаков – Коли Симоняна. Второго рыбака, Сурика Асмаряна, пока ищут, однако староста предполагает, что его тоже нет в живых. Симонян и Асмарян были родственниками.

Около 16.00 они отправились на озеро за раками. Поднялся сильный ветер, который и стал причиной исчезновения людей. “Родные, видя, что они не возвращаются, вечером забили тревогу”,- рассказал глава общины.

Погибшие рыбаки лишь несколько дней назад начали ловить раков в озере.