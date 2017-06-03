В Гетаване семья живет без света и воды

Село Гетаван находится в Лорийской области. Мы стоим перед полуразвалившимся домом с черепичной крышей. Дверь открывается, и на пороге появляется женщина с ребенком на руках. До этого пошел дождь, поэтому ямы на дороге заполнены грязью. По траве идет худой тщедушный мужчина.

Мы поражены тем, что можно жить в доме, который наполовину развален.

Сусанна, держа на руках 2,5-летнюю Ани, садится на большой камень во дворе. Ее вторая дочь, 12-летняя Анна, стоит чуть поодаль. Девочка не хочет вступать в беседу и лишь иногда улыбается.

Сусанне Мелконян 46 лет. У нее четверо детей – 15-летний Арамаис, 12-летняя Анна, 9-летний Самвел и Ани, которой два с половиной года. Дети ходят в школу-интернат в Степанаване. Домой приходят на выходные. Во время нашей встречи Самвел находился в школе.

С апреля Арамаис вместе с отцом пасет скот вдоль дороги в Стапанаван. Они получают в месяц 70 тысяч на двоих. Сусанна тоже работает. Она доит соседскую корову, чистит хлев. Зимой получает за это 10 тысяч драмов в месяц. Летом хлев чистит один раз, получая 5 тысяч. Сейчас Сусанна доит шесть коров, за каждую из которых ей платят 2500 драмов.

В декабре прошлого года семье перестали выдавать социальное пособие. Причиной стала покупка автомобиля за 250 тысяч драмов. Сумму они выплатили по частям. Однако несколько месяцев назад муж Сусанны, находясь за рулем машины, попал в ДТП. Автомобиль полностью вышел из строя, поэтому пришлось продать его на запчасти за 40 тысяч драмов. А муж Сусанны попал в больницу.

Уже четвертый месяц в доме нет электричества, которое отключили из-за долгов. Воды в доме никогда не было, ее приносят с соседнего двора.

Мы поднимаемся в дом по шатким ступеням. Здесь одна комната без кухни, без спальни и ванной комнаты. Из мебели имеются две кровати и печка, на которой стоит кастрюля с полупропекшимся хлебом. По словам Сусанны, дрова закончились, поэтому испечь хлеб до конца не удалось. Но что делать, придется есть таким, добавила женщина.

В комнате закопченные стены. Анна внимательно смотрит на меня, а через некоторое время спускается во двор.

Мать говорит, что Анна очень любит рисовать. Девочка часто приносит домой цветы, которые срывает по дороге.

Я спрашиваю Анну, есть ли у нее принадлежности для рисованя. Оказалось, что у нее ничего нет. Анна печально улыбается, и это расстраивает меня еще больше.

Односельчане Сусанны рассказали, что супруги люди трудолююбивые, но неравнодушны к выпивке.

Староста Саратовки Гарник Мардоян (Гетаван входит в состав этой общины) знал об этой семье, которой не раз выделял помощь из общинного бюджета и своих личных средств, не раз помогал семье Армена, но основная проблема супругов – пристрастие к выпивке. Когда у них на руках оказываются деньги, они их пропивают. Четыре года назад именно староста помог устроить детей в степанаванскую школу-интернат.

Мардоян убежден, что здоровый человек обязательно должен работать. В общине, по его словам, работы много, а работающий человек всегда сможет прокормить семью.

Фото: Акоп Погосян