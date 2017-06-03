Несчастный случай на ахурянском сахарном заводе: один из работников погиб, другой находится в больнице

На сахарном заводе, принадлежащем депутату Национального Собрания Самвелу Алексаняну, сегодня произошел несчастный случай. В 14:30 в медицинский центр Гюмри был доставлен упавший с высоты и получивший различные телесные повреждения 31-летний житель Ахуряна, работник сахарного завода Ширак Казарян. Его состояние врачи расценивают как средней тяжести. В настоящее время Казарян находится в хирургическом отделении.

Упавший с высоты другой работник завода, 42-летний житель села Айгабац Армен Товмасян, погиб на месте.