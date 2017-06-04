Найдено тело второго пропавшего рыбака

Утром спасатели вынесли из озера Севан тело пропавшего 2 июня второго рыбака, жителя Цовагюха Сурика Асмаряна. Об этом Hetq.am сообщил староста села Ваграм Геворкян. По его словам, тело было обнаружено в озере недалеко от села Памбак. Ваграм Геворкян отметил, что правительство нашло путь прекращения ловли рыбы на маленьких лодках.

В исполнительном органе обсуждается программа, которая предусматривает страхование рыбаков и получение ими зарплаты за свою работу, сказал староста. Он выразил убежденность, что благодаря этому рыбаки перестанут пропадать в озере, так как начнут ловить рыбу на специально приспособленных для этого лодках.

Напомним, что 2 июня двое жителей села Цовагюх – Коля Симонян и Сурик Асмарян – с целью ловли раков вышли в озеро Севан и не вернулись. Вчера утром спасатели нашли в озере тело Коли Симоняна, после чего продолжили поиск тела Сурика Асмаряна.