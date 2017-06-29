Карен Карапетян принял делегацию во главе с Министром экономики и устойчивого развития Грузии

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял делегацию во главе с Министром экономики и устойчивого развития Грузии Гиоргием Гахарией, которая прибыла в Армению в рамках форума «Дни бизнеса Грузии в Армении». Договоренность о проведении форума была достигнута между премьер-министрами Армении и Грузии в рамках официального визита Карена Карапетяна в Грузию в феврале 2017 года.



Глава Правительства приветствовал проведение «Дней бизнеса Грузии в Армении», которые будут стимулировать активизацию двусторонних торгово-экономических связей и создадут новые возможности для полноценной реализации имеющегося потенциала. Премьер-министр, в частности, отметил важность стимулирования экономических и деловых связей в двустороннем и многостороннем форматах и в рамках свободных экономических зон, реализации конкретных программ, направленных на развитие сотрудничества в сферах информационных технологий, туризма, транспортного сообщения.



Гиорги Гахария в свою очередь отметил, что учитывая высокий уровень политического диалога между Арменией и Грузией, необходимо направить усилия на активизацию торгово-экономического сотрудничества, и грузинская сторона полностью разделяет предложение Премьер-министра РА относительно развития взаимодействия по указанным направлениям. В этом контексте Министр экономики и устойчивого развития Грузии представил Премьер-министру Карапетяну итоги состоявшихся сегодня обсуждений с Министром экономического развития и инвестиций РА и достигнутые договоренности.



Карен Карапетян и Гиорги Гахария обменялись мнениями также вокруг возможностей реализации туристических программ, укрепления двусторонних культурных связей и реализации совместных программ с целью повышения взаимоузнаваемости в среде молодежи.