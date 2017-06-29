Состоялось заседание Единой апелляционной комиссии инспекционных органов РА

Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве сегодня cостоялось заседание Единой апелляционной комиссии инспекционных органов РА.



На заседании были рассмотрены три заявки против решений, принятых комиссией по жалобам налоговых и таможенных органов Комитета государственных доходов при Правительстве РА. После обсуждения обоснований и аргументов решением комиссии жалобы двух компаний были отклонены, а рассмотрение третьей жалобы было отложено в связи с необходимостью проведения дополнительных изучений.