Компания “Тарон-Авиа” выполнила первый полет в Москву

Базирующийся в Гюмри авиаперевозчик “Тарон-Авиа” сегодня выполнил свой первый регулярный рейс по маршруту Гюмри-Москва. Напомним, что с конца апреля компания уже летала в Краснодар, Ростов-на-Дону, Самару.

Самолет “Мгер Мкртчян” с номером EK-73797, выполняющий рейсы и в другие российские города, сегодня утром с аэропорта “Ширак” взял курс на Москву, в аэропорт “Домодедово”, где приземлился через 2 часа 40 минут, или в 13.10 по московскому врмени. Возвращение предусмотрено в 15.35 (время московское).

Полеты в Москву “Тарон-Авиа” будет выполнять каждую пятницу, однако с 23 июля предусмотрены и воскресные рейсы. На данный момент это единственная армянская авиакомпания, выполняющая полеты в Москву.