Пятница, 04 августа

Кинотеатр на колесах: в Джермуке нашли интересный вариант проведения досуга


Идея создания “кинотеатра на колесах” не давала покоя 18-летнему жителю Джермука Хачатуру Бабаджаняну почти три года. “Мне хотелось создать для города что-то креативное, ведь у нас не хватает мест для проведения досуга,- сказал Хачатур. – Я вынашивал эту идею три года, но осуществить ее удалось лишь в этом году”. 

В декабре 2016 г. по совету сопредседателя общественной организации “Центр развития Джермука” Вазгена Галстяна Хачатур разработал проект, который представил на конкурс, объявленный организацией “Awesome Foundation Yerevan”. 19 января он получил долгожданную новость: из трех финалистов  отобран именно его проект.


Хачатур Бабаджанян

На осуществление своей идеи Хачатур получил около 1000 долларов США. Сперва он хотел разместить мобильный кинотеатр на автомобильном прицепе, но вскоре понял, что больше всего для этой цели подходит советский автобус марки “ЛАЗ”. Хачатур обратился за помощью к депутату парламента г-ну Арсеняну – и получил автобус в подарок.

Работы по переоборудованию автобуса “Синема” начались месяц назад. Хачатуру помогали его близкие друзья – Арутюн Саркисян и Марина Арзуманова, которая взяла на себя внешнее оформление “четырехколесного” кинотеатра. Друзья работали с утра до ночи.

Окна автобуса герметично закрыты, водительская кабина отгорожена стенкой, которая одновременно служит экраном. Старые сиденья заменены новыми, ярко-красного цвета. У входной двери разместился столик, который служит “баром”. Здесь зрителям будут продавать соки и попкорн.

Стоимость билета не превышает 500 драмов. Кинотеатр на колесах вмещает 14 человек. В автобусе установлен кондиционер, который позволит обеспечить прохладу в жаркую погоду. Фильмы будут отбирать по результатам открытых обсуждений в социальных сетях “Фейсбук” и “Инстаграм”. Планируется показывать также познавательные и документальные фильмы, а еще мультфильмы для маленьких.

Хачатуру очень помогают родители. Его мама, Кристине Геворкян, вспоминает, что 22 года назад, в десятом классе, они с друзьями смотрели фильмы в джермукском кинотетаре, который сегодня не действует. С того времени представляющее архитектурную ценность красивое здание не служит своей цели. В первые годы независимости кинотеатр был приватизирован и до сих пор бездействует.


Недействующее здание кинотеатра в Джермуке

“Мне очень обидно, что нынешнее поколение джермукцев лишено удовольствия посещать кинотеатр,- говорит Кристине. – Совместный просмотр кинофильмов, как и путешествия и другие совместно организуемые мероприятия, очень сближает людей. Понятно, что сегодня в Интернете можно посмотреть. любой фильм Но я думаю, что когда смотришь кинофильм, сидя в зале рядом с другими зрителями, а потом обсуждаешь его, то испытываешь неповторимые ощущения”.  


Кристине Геворкян

Об идее сына-студента Кристине узнала тогда, когда проект Хачатура прошел в финал. Хачатур учится на факультете кибернетики Ереванского национального политехнического университета. “На январские каникулы приехал до мой, вот тогда я и узнала. Он не хотел сообщать заранее, боясь, что его проект не пройдет в финал. А когда все получилось, то и я, и муж в меру своих возможностей попытались помочь ему, потому что это его первая серьезная идея, которая претворилась в жизнь. Думаю, что она будет успешной”.

Хачатур намерен объездить со своим мобильным кинотеатром и соседние села. Водитель автобуса – 60-летний Давид Мкртчян, который и раньше ездил на нем. “В селах киносеансы организуем бесплатно. За помощью обратимся в местные администрации”,- сказал Хачатур.

Открытие кинотеатра на колесах состоится 2 июля. В этот день джермукцы и жители города смогут очень интересно провести свой досуг. 


ՕбществоКультураМарзы

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Комментарии (5)
1. Անահիտ Սարիբեկյան13:00 - 1 июля, 2017
Կեցցե՛ս, անու՛շ տղա: Շատ ճիշտ գաղափար է: Թող շարունակական լինի. արտագաղթելու փոխարեն այսպիսի նախագծեր մշակեք և մեր մյուս երիտասարդներին էլ ոգևորեք:
2. Հովհաննես13:39 - 2 июля, 2017
Շատ լավ զգացի կարդալով,եթե Հայաստանի 30%ը ձեզ պես մտածեցին կարծում եմ հիանալի կլիներ,և երիտասարդության մեծ մասն կմնար Հայաս տանում։Քեզ բարի երթ, ավելի մեծ գործեր կատարես։
3. Հովհաննես13:48 - 2 июля, 2017
Շատ ողջունելի է,եթե մի մասը ձեզ պես մտածեր ապա երիտասարդության մեծ մասն կմնար Հայաս տանում։Ձեզ ավելի մեծ գործեր, հաջողություն նոր։
4. scandinavian comment18:34 - 2 июля, 2017
Absolutely Great Idea!! But if you expect tourists to find this, they should have exact information about times and places. There should be up-to-date prochures in the hotels of Jermuk. Armenia is full of great things but they are very difficult to find.
5. Vahe08:49 - 5 июля, 2017
Very good of you mate, this is the best idea in the world ! Hope you show nature documentaries too !
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