Детский парк в Веди освещается путем кручения велосипедных педалей

Детский парк в городе Веди впредь будет освещаться электроэнергией, которая вырабатывается в результате кручения велосипедных педалей. Дети и взрослые крутят педали неподвижно стоящих велосипедов. Энергия накапливается в установленных на них генераторах, а вечером парк освещается с помощью светодиодных ламп (LED).

Идея такого освещения возникла у эколога Левона Арутюняна в январе этого года. Он расскзал о ней своим друзьям, и они вместе решили с наступлением теплой погоды установить в парке специальные велосипеды.

В апреле и мае Левон вместе с биологом Марией Антоносян, специалистом по общественному здоровью Самвелом Григоряном, экологом Аревик Аветисян и учительницей географии Сона Мовсесян занимался работами по освещению парка. Открытие состоялось 4 июня.

Осуществляя эту идею, команда молодых людей стремилась не только решить экологические проблемы, но и в какой-то мере обеспечить физическое здоровье людей.

В парке установлены два больших и один маленький велосипеды. Из-за нехватки финансовых средств организаторам пришлось купить использованные велосипеды,на которых были установлены генераторы автомобилей советского производства.

По словам Левона, в Веди экологических проблем много, поэтому осуществление инициативы было решено начать именно с этого города. “Наша цель состояла в том, чтобы на практике показать людям, что электричество можно получить природным путем и что для выработки электроэнергии необязательно портить природу”,- отметил мой собеседник.

Такой способ получения энергии был внедрен для того, чтобы люди начали проявлять физическую активность, поскольку из-за пассивного образа жизни возникает много проблем со здоровьем. Кроме того, инициаторы хотели получить источник альтернативной энергии.

До начала работ команда представляла процесс внедрения механизма намного проще, однако в дальнейшем возникли проболемы с генераторами. “Те генераторы, которые мы хотели использовать, оказались слабоватыми, потом возникли трудности с их правильной установкой. В действительности нашей основной задачей было показать людям, что с помощью подручных средств можно получить больше, чем ожидаешь”.

В парке установлено 10 столбов со светодиодными лампами. Левон считает, что им удалось осуществить свою идею, устройства выполняют предусмотренные для них функции. Сейчас молодая команда подумывает о создании пообных парков и в других общинах, поскольку это и полезно, и весело.

Фото предоставил Левон Арутюнян