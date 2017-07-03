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Воинский призыв в Степанакерте (фото)



Фото: Армен Ерамишян


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Комментарии (1)
1. GB04:44 - 9 июля, 2017
They are going to protect our ancestral holy land . May God bless them all!
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