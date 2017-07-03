По статистике объемы торговли растут, вместе с тем рыночная торговля переживает спад

Национальная статистическая служба РА опубликовала объемы торгового оборота за январь-май 2017 г.

За первые пять месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года объемы торговли выросли почти на 13%, составив в общей сложности более 894 млрд драмов.

Согласно официальной статистике, выросли объемы и розничной, и оптовой, и автомобильной торговли.

Более 52% торговых объемов приходятся на розницу.

За первые пять месяцев 2017 г. рост в сфере оптовой, розничной и автомобильной торговли составил 6-26%.

Самый большой показатель роста – на 26% - зарегистиррован в сфере автомобильной торговли.

Наибольшие объемы торговли были зарегистрированы в мае. Это на 15% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Розничная торговля на 470 млн драмов

Как мы уже отметили, в январе-мае более половины оборота всего объема торговли обеспечила розничная торговля, которая по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 7%.

78% всей розничной торговли обеспечили магазины.

В противоположность этому продолжается спад торговли на рынках. Получается, что ускоренными темпами идет процесс “захвата” покупателей магазинами.

Напомним, что в январе-апреле 2017 г. торговый оборот в Армении по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на более чем 12%.