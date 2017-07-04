В Армении выросло число застрахованных автомобилей: позиции компаний на рынке

К концу мая этого года в Армении имелось 462.247 застрахованных автомобилей. Об этом свидетельствуют статистические даные Бюро автостраховщиков Армении.

По сравнению с апрелем число имеющих ОСАГО автомобилей выросло на 4.491, или на 1%, что на 23.827 автомобилей, или на 5,4%, больше, чем в мае прошлого года.

Компания “Армения Иншуранс” зарегистрировала на 1.559 автомобилей больше, чем в конце мая прошлого года, “Инго Армения – на 8.118, “Наири Иншуранс” – на 9.911, “Рест – на 6.626, “Сил Иншуранс” – на 3.253.

Вместе с тем число автомобилей, зарегистрированных компанией “Росгосстрах Армения”, занимающей самую большую долю на рынке, сократилось. на 5.640.

В январе-мае этого года страховые платежи компаний по линии ОСАГО составили 8 млрд 148.5 млн драмов, что почти на 18 млн драмов меньше, чем в том же периоде 2016 г.

Индекс убыточности тоже вырос

По положению на май 2017 г. индекс убыточночти в системе ОСАГО составил около 60%, что на 12% больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Бюро автостраховщиков Армении.

Индекс убыточности считается допустимым, если не превышает 75-78%. То есть на данный момент это показатель находится на допустимом уровне. Кроме того, наибольшую важность представляет индекс убыточности в годовом разрезе, так как дает более полное представление о ситуации. В прошлом году этот индекс составил около 55,3%, что на 2,3% больше прошлогоднего показателя.

Напомним, что ОСАГО играет существенную роль в сфере страхования Армении. Согласно данным Национальной статистической службы, в 2016 г. 55% страховых платежей, собранных страховыми компаниями, составляли платежи по ОСАГО. А выплаченная клиентам компенсация по данному виду страхования составила 62% от всей суммы компенсации.