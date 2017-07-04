Лена Назарян: “Компании водопользователей незаконно зарабатывают деньги за счет общественного ресурса”

В ходе сегодняшнего обсуждения в парламенте проекта закона о дополнительном попуске из озера Севан 100 млн кубометров воды выступила депутат оппозиционной фракции “Выход” Лена Назарян. По словам депутата, с одной стороны существует проблема сохранения экосистемы озера Севан, с другой – необходимость в орошении посевных площадей.

Председатель Госкомитета водного хозяйства Арсен Арутюнян в своем выступлении отметил, что из-за изношенности труб имеют место потери воды. Назарян напомнила, что с целью снижения показателя потерь правительство каждый год выделяло суммы на ремонт труб. “Несмотря на это, в отчете Контрольной палаты 2015 года сообщалось, что показатель потерь воды не только не снизился, но даже вырос”.

По словам депутата, Арсен Арутюнян и не скрывает, что потери оросительной воды достигают 54-55%. Если это действительно так, значит, виновные должны быть привлечены к ответственности за растрату средств, предусмотренных на ремонт оросительных систем, подчеркнула Л.Назарян.

“Если сейчас рассчитать потери при попуске из озера 270 млн кубометров воды, то получится, что потери должны составить 121-148 млн кубометров? В действительности трудно представить, что такое количество воды может потеряться или испариться. Поэтому мы считаем, что здесь есть коррупционные риски, хотя в законопроекте утверждается обратное. Компании водопользователей незаконно зарабатывают деньги за счет общественного ресурса”,- сказала депутат.

Назарян коснулась также виллы сопутствующего докладчика, бывшего министра экологии Арама Арутюняна, которая была построена в 2009 году рядом с дорогой, ведущей из Шоржи к Артанишскому заповеднику. Местные жители утверждают, что вилла принадлежит именно Араму Арутюняну.

“Дом находится на отметке 1900 метров, тогда как 1903 метра – это та отметка на суше, с которой территория до кромки воды должна оставаться свободной, чтобы уйти под воду. В свое время эта застройка была осуществлена с грубым нарушением закона. А сегодня уже ясно, что любые данные о попусках воды из озера Севан, представляемые сопутствующим докладчиком, не внушают доверия”,- добавила Лена Назарян.