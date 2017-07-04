Пятница, 04 августа

ՕбществоЭкология

Парламент принял в первом чтении проект закона об увеличении попусков воды из озера Севан



Депутаты Национального Собрания 77-ю голосами “за” и тремя “против” приняли в первом чтении проект закона о внесении изменения в закон РА “Об утверждении годовой и комплексной программы восстановления, сохранения, воспроизводства и использования экомистемы озера Севан”.

Против законопроекта проголосовали три депутата фракциии “Выход”. Напомним, что этим проектом предлагается увеличить объем попусков воды из озера Севан со 170 млн до 270 млн кубометров. В качестве обоснования отмечается, что количество воды в водохранилищах недостаточно, а забор воды с помощью насосов приведет к дополнительному расходу электроэнергии на 1,2 млрд драмов.

 


Главная страница



Комментарии (3)
1. անհավատ հայ16:36 - 4 июля, 2017
(((Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրեր ....))) Չէ մի չէ ,,կոմունիզմի լուսավոր ապագա՜,, Այս Ճռճռան, կեղծ բարեպաշտական բառերի փոխարեն պարզապես պետք է գրվեր՝ ,,ջոջո - մոջոների կալվածքները փրկելու համար Սեւանի ջուրը (խմելու!) թափում ենք,,: Դրա համար էլ Արփայի թունելը տասնյակ տարի ,,ռեմոնտի,, է կանգնած, ջրամբարներն էլ չեն լցվում: Գյուղացիների վրա էլ էժան սպեկուլյացիա է արվում, քանի որ նրանց արտադրած խաղողն ու բադրջանը ,,ջրի գին,, են ունենում ու վախտին չեն էլ մթերվում: ՁԵԶ ԱՆՀՆԱՐ Է ՀԱՎԱՏԱԼ, ՊԱՐՈՆԱՅՔ:
2. Կարպիս18:08 - 4 июля, 2017
Բոլոր գետերից, որոնք Անցախից դեպի Կասպից ծով են հոսում, ջրերը դարձնեն դեպի Հայաստան: Այս նաեվ, հնարավոր ճնշման միջոց է մեր թշնամու դեմ:
3. ՁԵԶ ԱՆՀՆԱՐ Է ՀԱՎԱՏԱԼ, ՊԱՐՈՆԱՅՔ: 20:53 - 6 июля, 2017
Հայաստանում գոնե Աստուծո տված ջուրն ինչու՞ էժան կամ անվճար չէ: Պարզ հարց է: Բայց ներքևից վերև և վերևից ներքև թափթփված ու անկազմակերպ, դատարկախոս հավաքականություն ենք՝ մեկս մյուսին արժանի: Իսկ քարե դարի մեր համակարգի մասին էլ չխոսեմ: Այո, ՁԵԶ ԱՆՀՆԱՐ Է ՀԱՎԱՏԱԼ ՊԱՐՈՆԱՅՔ:
Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив
 
 