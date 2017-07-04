Парламент принял в первом чтении проект закона об увеличении попусков воды из озера Севан

Депутаты Национального Собрания 77-ю голосами “за” и тремя “против” приняли в первом чтении проект закона о внесении изменения в закон РА “Об утверждении годовой и комплексной программы восстановления, сохранения, воспроизводства и использования экомистемы озера Севан”.

Против законопроекта проголосовали три депутата фракциии “Выход”. Напомним, что этим проектом предлагается увеличить объем попусков воды из озера Севан со 170 млн до 270 млн кубометров. В качестве обоснования отмечается, что количество воды в водохранилищах недостаточно, а забор воды с помощью насосов приведет к дополнительному расходу электроэнергии на 1,2 млрд драмов.