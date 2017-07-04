Летний воинский призыв: новобранцы из Гавара, Мартуни, Вардениса

Первого июля стартовал летний воинский призыв, который продлится до конца месяца. Сегодня шел четвертый день призыва. А вчера вечером на Центральный сборный пункт были доставлены новобранцы из военкоматов Гавара, Мартуни и Вардениса.

С утра у ворот военного комиссариата стояли родители и родственники новобранцев. Они тоже ждали жеребьевки, за которой могли следить на установленных здесь экранах.

У ворот призывного пункта мы встретили участницу Арцахской войны Шушан Арутюнян. Она провожала в армию своего племянника – 18-летнего Овика Арутюняна из Гавара.

По словам Шушан, Овик готов к службе, о трудностях не думает.

Во дворе за воротами стоят призывники. Они намного спокойнее своих родных - курят, шутят, беседуют.

23-летний Татул Арутюнян – из села Агавнадзор Котайкской облаасти. В апреле он вернулся из Санкт-Петербурга в Армению, чтобы отправиться в армию. В Петербурге учился на следователя. Татул очень хочет служить в армии, ему особенно нравится военная форма. “Очень красивая”,- с улыбкой говорит парень.

Рядом с ним его друзья из Раздана, которые поддерживают Татула его, хотя сам он предпочел бы поскорее отправиться в воинскую часть.

18-летние Гор Акопян из Раздана и Арман Арутюнян из Севана о трудностях армейской жизни не думают. Им все равно, где служить, лишь бы служба проходила спокойно.

На втором этаже уже началась жеребьевка. Призывники вытаскивают номера своих воинских частей, а родители и родственники следят за ходом жеребьевки на экране.

В комнате, где находятся призывники, спокойно и тихо. В соседней комнате родственники громко выражают свои эмоции – от радости до грусти. Они часто хлопают, кто-то радостно звонит близким.

Арсен Агдалян – один из тех, кто, услышав весть о направлении сына, Георгия Агдаляна, в приграничную воинскую часть, радостно вскрикнул. Несколько минут Арсен радостно оглядывался вокруг, принимал поздравления от других родителей, а потом позвонил своему брату в Россию и радостно сообщил: “Сын едет в Арарат”.

Генрик Кесоян тоже остался доволен выбранной сыном воинской частью. Гегам Кесоян пока будет служить в одной из учебных частей Минобороны. Отец считает, что сын сделал правильный выбор, поскольку там сможет применить свои профессиональные знания. Гегам – радиофизик, владеет навыками противовоздушной обороны, специалист по беспилотникам. “Главное, что он будет продолжать заниматься своей специальностью. В противном случае годы учебы оказались бы напрасными”,- сказал отец новобранца.

Ара Григоряну из Вардениса досталась воинская часть в Ереване. Каратеист был растерян, так как не мог предположить, что вытащит номер именно той части, где очень хотел служить. “Мне, наверное, очень повезло”,- сказал Ара. Его обрадовало то, что он сможет заниматься здесь спортом.

Своей очереди вытащить номер воинской части ждет Артем Овеян из Арцваниста. Он издали спокойно наблюдает за ходом жеребьевки и шутит, что ему все равно, где служить, лишь бы служить в Армении, чтобы родители часто навещали.

Снизу уже слышны сигналы автобусов, доставивших новобранцев из ереванских военкоматов. Столичным призывникам тоже предстоит вытащить номера своих воинских частей. Потом, когда жеребьевка закончится, все вместе пообедают и разъедутся по своим частям.