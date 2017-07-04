Пятница, 04 августа

АрмияՕбществоНагорный Карабах

Противник применил на южном направлении реактивные системы залпового огня типа ТР-107



На линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских войск 4 июля противник продолжил нарушать режим прекращения огня из оружия различного калибра.

По сообщению пресс-службы Минобороны Республики Арцах, около 20:20 на южном направлении были применены реактивные системы залпового огня типа ТР-107.

Это первый случай после обострения ситуации в апреле 2016 г., когда вооруженные силы Азербайджана применяют оружие подобного типа.  

Министерство обороны Республики Арцах обращает внимание соответствующих международных организаций на произошедшее и предупреждает азербайджанскую сторону о том, что ответ будет несоразмерным.

 


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