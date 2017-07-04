Передовые подразделения Армии обороны подавили огневую точку в азербайджанском селе Алханлу

Немногим ранее пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах распространила новое сообщение, в котором говорится, что с целью подавления наступательной активности противника передовые подразделения Армии ообороны с 20:31 до 20:40 были вынуждены предпринять ответные действия, в результате которых была подавлена огневая точка в селе Алханлу. Согласно достоверным данным соответствующих служб АО, противник понес потери.

Ранее пресс-служба МО РА сообщила, что 4 июля на разных участках линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск противник продолжил нарушать режим прекращения огня. В частности, около 11:30-11:35 азербайджанская сторона применила на восточном направлении 82-мм миномет (4 снаряда), около 12:45-12:55 на том же направлении – станковый противотанковый гранатомет (3 снаряда), в 13:35 на южном направлении – 60-мм миномет (3 снаряда), в 19:10 – 60-мм миномет (2 снаряда). А в 20:20-20:30 с дислоцированной в селе Алханлу военной базы азербайджанские вооруженные силы из реактивных систем залпового огня ТР-107 (5 снарядов) открыли огонь в направлении командного пункта одной из воинских частей на южном направлении, применив в 20:48 также 82-мм миномет (3 снаряда).

“В результате провокационных действий азербайджанской стороны Армия обороны потерь не имеет. Добавим, что всю ответственность за произошедшее несет военно-политическое руководство Баку”,- говорится в сообщении пресс-службы МО Арцаха.