Пятница, 04 августа

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АО представляет видеозапись вчерашней огневой атаки противника и ответных действий



Немногим ранее пресс-служба Министерства обороны Арцаха представила видеозапись огневой атаки, предпринятой 4 июля вооруженными силами Азербайджана, и ответных действий.

Минобороны Арцаха опубликовало кадры видеозаписи подавления огня, который противник вел из реактивной системы залпового огня TR-107, обратив внимание на зафиксированные на экране дату и время.

“Армянская сторона открыла огонь в 20:31, то есть только после предпринятых до этого протвником нескольких огневых атак.


Разговоры противника в представленной видеозаписи свидетельствуют о том, что ответные действия передовых подразделений Армии обороны были предприняты в направлении азербайджанской огневой точки, которая по обыкновению размещена в населенном пункте, вследствие чего мирное население превращается в живой щит”,- говорится в сообщении МО Арцаха.


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Комментарии (2)
1. Նունիկ10:33 - 5 июля, 2017
կէցցէ՛ իմ քաջ յայ զինւորը
2. 1 - ին13:18 - 5 июля, 2017
Ինչ կեցցէ մեցցէ՜, արդեն իսկ թուրքական լաչառությունն ու վայնասունը գցել են: Հարկավոր է քաղաքակիրթ ձեւով ցավակցել ու կուլտուրական բացատրել, որ ակամա է այդպես լինում, որովհետեւ Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգը .....եւ այլն
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