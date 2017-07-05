АО представляет видеозапись вчерашней огневой атаки противника и ответных действий

Немногим ранее пресс-служба Министерства обороны Арцаха представила видеозапись огневой атаки, предпринятой 4 июля вооруженными силами Азербайджана, и ответных действий.

Минобороны Арцаха опубликовало кадры видеозаписи подавления огня, который противник вел из реактивной системы залпового огня TR-107, обратив внимание на зафиксированные на экране дату и время.

“Армянская сторона открыла огонь в 20:31, то есть только после предпринятых до этого протвником нескольких огневых атак.



Разговоры противника в представленной видеозаписи свидетельствуют о том, что ответные действия передовых подразделений Армии обороны были предприняты в направлении азербайджанской огневой точки, которая по обыкновению размещена в населенном пункте, вследствие чего мирное население превращается в живой щит”,- говорится в сообщении МО Арцаха.