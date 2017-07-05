МО Арцаха опровергает сведения о ранении трех военнослужащих

Азербайджанские СМИ распространили сегодня информацию о том, что вследствие взрыва в воинской части Армии обороны трое военнослужащих получили ранения. Министерство обороны Республики Арцах официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности.

“В отличие от азербайджанской стороны Министерство обороны Республики Арцах сохраняет приверженность прозрачному стилю работу и сообщает о происходящих инцидентах. Распространяемая противником дезинформация адресована исключительно внутренней аудитории”,- говорится в сообщении.