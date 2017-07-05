Комментарий Управления информации и по связям с общественностью МИД Арцаха

Вечером 4 июля с.г. азербайджанская сторона предприняла очередную провокацию, обстреляв территорию Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика). Впервые после апрельской агрессии 2016 года вооруженные силы Азербайджана применили системы залпового огня TR-107. Огонь велся с позиций, расположенных на территории поселка Алханлу, в непосредственной близости от жилых домов.

Армия обороны Арцаха была вынуждена предпринять ответные действия для подавления огневой активности азербайджанской армии. В результате инцидента, спровоцированного азербайджанской стороной, к сожалению, есть пострадавшие среди жителей поселка.

Мы неоднократно, еще в дни апрельской агрессии, привлекали внимание к тому факту, что азербайджанская сторона в нарушение всех норм международного гуманитарного права не гнушается использовать свое гражданское население в качестве живого щита для обстрелов территории Арцаха.

Мирное население по обе стороны от границы давно уже стало заложником политики азербайджанских властей по постоянному нагнетанию напряженности на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и саботажу усилий посредников по восстановлению переговорного процесса.

Случившееся в очередной раз подтверждает важность достигнутых на саммитах 16 мая 2016 г. в Вене и 20 июня 2016 г. Санкт-Петербурге договоренностей, направленных на стабилизацию ситуации на линии соприкосновения. Безотлагательная реализация данных договоренностей, торпедируемая Азербайджаном, позволит избежать повторения подобных инцидентов в дальнейшем.