Артаванский “Форт Боярд”: фестиваль экотуризма с поиском сокровищ

Чтобы полюбоваться красотой спрятавшейся в горной лощине артаванской жемчужины - озера под названием Айели (в переводе с армянского Зеркало), нужно хотя бы ненадолго испытать жажду кладоискательства. “Необходимо суметь правильно сориентироваться, разобраться в карте, решить загадки-головоломки”,- с улыбкой говорит сопредседатель общественной организации “Центр развития Джермука” и один из авторов идеи проведения в Артаване двухдневного фестиваля экотуризма Вазген Галстян.

В селе Артаван в Вайоцдзорской области мне пришлось побывать в феврале, когда все вокруг было покрыто толстым слоем снега, поэтому неблагоустроенность дороги ощущалаась не так сильно. С наступлением весны, когда снег растаял, эти недостатки проявились в полной мере. “Дорога не проблема, ее благоустроят, так что решившие приехать в село туристы не будут испытывать неудобства”,- уверяет Вазген.

В теплую погоду в Артаване ощущаешь такое же умиротворение, что и зимой, просто прибавляется жужжание пчел, да вместо белоснежного покрова появляется ласкающий глаз зеленый. К вечеру в центре села собираются мужчины, чтобы обсудить дела, связанные с предстоящим фестивалем. В его проведении больше всего заинтересован руководитель местной администрации Атом Варданян. По его словам, после укрупнения общин это хорошая возможность для Артавана проявить себя в качестве “самостоятельной единицы”.

Атом Варданян

“Мы очень воодушевлены, так как в последние годы подобные мероприятия у нас не проводились. Это еще одна возможность сделать Артаван узнаваемым в Армении, а также заявить о существующих здесь проблемах,- отметил Атом Варданян. – Сейчас мы заняты организационными работами, собираемся благоустроить ведущую в село основную дорогу, обсуждаем, что могут предложить туристам артаванцы”.

Фестиваль экотуризма, который пройдет 8-9 июля, будет насыщен не только интересными мероприятиями, но и приключениями. По инициативе общественных организаций “Ассоциация молодых биологов” и “Центр развития Джермука” в прошлом году аналогичный фестиваль был проведен в соседней общине Гомк.

Общины Мартирос, Артаван и Гомк имеют большой туристический потенциал, учитывая наличие как историко-культурных, так и природных памятников, говорит Вазген. “Туристические агентства, любители пеших походов и даже живущие в области люди мало проинформированы об этом потенциале. А благодаря таким фестивалям об этих селах узнают многие. Именно в этом и состоит наша цель. С другой стороны местные жители приобретут опыт общения с туристами, будет внедрена определенная культура”,- отметил Вазген.

Вазген

В рамках фестиваля предусмотрено провести фитопоход, велосипедный конкурс и главную игру – “Поиск сокровищ”. Артаванский фестиваль будет отличаться от фестиваля экотуризма в Гомке.

“В прошлом году мы планировали принять в Гомке 500 гостей, но приехали 450. В этом году мы надеемся, что в Артаван приедут 600 туристов. Наша основная задача – организация фестиваля, благодаря которому село получит известность. Можно сказать, что это экспериментальный фестиваль, с помощью которого мы хотим познакомить местных жителей с тонкостями туризма и общения с гостями”,- сказал мой собеседник.

В этом году цены на сельскохозяйственные продукты будут ниже рыночных, чтобы крестьяне могли продавать свою продукцию, а туристы охотно покупали ее.

Инициаторы фестиваля хотят в первый же день организовать ярмарку, на которой гости смогут продегустировать продукты и купить их в большом количестве.

Однако самым интересным и насыщенным приключениями будет второй день фестиваля. Для участия в запланированной на 9 июля игре “Поиск сокровищ” месяц назад в Интернете было размещено объявление о формировании групп и регистрации участников. По словам Вазгена, для участия в игре уже создано десять групп, но ожидается, что на месте будут сформированы еще 20.

“Участники игры с помощью геолокационных координат должны найти спрятанные в разных местах указания, пройти по горам и ущельям и дойти до конечного пункта – озера. Та команда, которая первая выполнит задание, получит призы – бесплатные билеты на Чип Лайн в Цахкадзоре, а также возможность в течение года бесплатно провести одну ночь в одном из гостевых домов Артавана. Предусмотрены и поощрительные призы”,- сказал Вазген.

Главный снимок: Вачаган Матевосян