Торговля Армении в ЕАЭС: реальные и раздутые показатели

“Если обобщить результаты двухлетнего членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), то самый очевидный результат будет касаться товарооборота Армении с членами союза. Этот показатель растет с каждым годом. В 2016 г. экспорт готовой продукции из Армении в РФ вырос на 51.3%, в Казахастан, Киргизию и Беларусь – в разы”,- заявил в ходе организованного сегодня “круглого стола” на тему “Два года членства Республики Армения в ЕАЭС: первые результаты” министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян.

Министр считает, что если бы Армения не вступила в ЕАЭС, экономических проблем в стране было бы больше, чем сейчас.

Несмотря на то, что ни во время обсуждения, ни на встрече с журналистами Сурен Караян не представил данные, их можно найти в публикациях Евразийской экономической комиссии и понять, какую роль играет Армения в торговле ЕАЭС, за счет чего выросли объемы экспорта в РФ и каковы объемы торговли с тремя остальными странами. Согласно этим данным, объемы экспорта из РА выросли, но на сегодняшний день у нашей страны самые низкие показатели экспорта в страны ЕАЭС, за исключением РФ. Что касается объемов экспорта в Российскую Федерацию, то они выросли главным образом за счет алкогольной продукции, в частности коньяка.

ЕАЭС: взаимная торговля

Итак, по последним данным Евразийской экономической комиссии, в январе-апреле этого года торговый оборот между странами ЕАЭС составил 15.9 млрд долларов, что на 27.5% больше показателя того же периода 2016 г.

На долю Армении приходится всего 0,9% от общего объема торгового оборота. По сравнению с другими четырьмя странами это самый низкий показатель. Самый высокий показатель у России – 62,8%.

Доля Армении в сфере импорта составляет 2,4%. Это означает, что внутри союза наша страна выступает в основном в роли покупателя, а не продавца. Такой же статус имеют Беларусь, Казахстан и Киргизия. И только Россия экспортировала больше, чем импортировала – соответственно 62.8% и 34.8%

По данным Евразийской экономической комиссии в январе-апреле Армения экспортировала в страны ЕАЭС товаров на сумму 134.5 млн долларов, при этом 131 млн, или около 98%, составили объемы экспорта в Россию. Получается, что в остальных странах союза армянские товары не пользуются спросом. По сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт из Армении в РФ вырос на 25.9%.

Примечательно, что в своем сегодняшнем выступлении С.Караян сделал акцент на увеличении объемов экспорта готовой продукции из Армении в РФ более чем наполовину. Экспорт в остальные страны – Казахстан, Беларусь, Киргизию - вырос в разы. Может сложиться впечатление, что Армения начала вести активную торговлю с этими странами, однако такое мнение ошибочно.

Все дело в том, насколько выросли объемы экспорта. Скажем, если в этом году была вывезена одна тонна абрикосов, а в следующем году будет вывезено две тонны, то получится, что экспорт вырос в два раза, хотя речь идет о росте на одну тонну. То же самое можно сказать о торговле Армении с остальными странами ЕАЭС.

В частности, в январе-апреле этого года экспорт из Армению в Киргизии составил всего 0,3 млн долларов, рост – 2,4 раза. Ничего не скажешь, очень “впечатляюще”.

Экспорт из Армении в Казахстан составил всего 1,3 млн долларов, рост – 97,7%.

В Беларусь было поставлено товаров на сумму 1,7 млн доларов, что на 25,5% меньше прошлогоднего показателя.

В тот же период импорт в Армению из стран ЕАЭС составил около 375 млн долларов. 98% этой суммы пришлись на Россию. Было экспортировано товаров на сумму 4 млрд долларов, из которых 3,8 млрд составил экспорт в Россию (рост – 31,7%).

Казахстан экспортировал товаров на сумму около 1,6 млрд долларов, из которых 1,4 млрд – в Россию (рост - 34.5%).

Показатель по Киргизии составил около 188 млн долларов, 100 млн из которых экспорт в Россию (рост в два раза), 87 млн долларов – в Казахстан (спад - 12,2%).

Объемы экспорта из России составили 10 млрд долларов: 5,7 млрд в Беларусь (рост - 17.4%), 3.6 млрд в Казахстан (рост - 38.8%), 411 млн долларов в Киргизию (рост - 26.7%), 330 млн долларов в Армению (рост - 19.5%).

За счет чего выросли объемы экспорта из Армении

Комиссия также опубликовала подробные сведения о том, какие товары экспортируются на территорию ЕАЭС из каждой страны. Как мы уже отметили, 98% товаров, экспортированных из Армении в страны ЕАЭС, “оседает” в России. Рост достигнут именно за счет потока товаров в эту страну.

Так, из экспортированных из Армении в ЕАЭС товаров на сумму 134,5 млн долларов около 57 млн долларов пришлись на алкогольные напитки, в которых основную долю составляет коньяк. По сравнению с периодом с января по апрель 2016 г. экспорт коньяка вырос на 69.5%, что и способствовало значительному росту общего объема экспорта в Россию.

Стоимость каждого из остальных видов экспортированных из Армении товаров не превышала 5 млн долларов. Выросли объемы экспорта рыбы, лекарств, цветов и других товаров. Но эти объемы не настолько велики, чтобы оказать воздействие на общие показатели роста.

По некоторым видам товаров зарегистрирован спад. В частности, объем экспорта помидоров составил 4,8 млн долларов, спад – 65,7%. В связи с этим неоднократно отмечалось, что в действительности в РФ под видом армянских помидоров экспортировались турецкие, однако Таможенная служба так и не согласилась с этим утверждением. Существенно сократился экспорт сыра (1.1 млн долларов, спад – 82%). В этом плане тоже не все “чисто”. Ранее мы писали о том, что, согласно полученным из Польши данным, в 2015-2016 гг. в Армению было экспортировано большое количество сыра, которое по дороге “пропало”. По данным Таможенной службы РА, такое количество не было зарегистрировано.

Таким образом, хотя экспорт из Армении в ЕАЭС, точнее в РФ, вырос, ситуация не такая однозначная, как это представляют наши должностные лица.

Напомним также, что в 2015, когда Армения уже была членом ЕАЭС, объемы экспорта сократились.

До сих спорным остается один из наиболее важных вопросов: что было бы, если б Армения не стала членом ЕАЭС?