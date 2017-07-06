Министр иностранных дел Армении принял специального представителя ЕС

6-го июля министр иностранных дел Эдвард Налбандян принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберта Зальбера.



Министр иностранных дел Армении подробно представил специальному представителю Европейского союза ситуацию, сложившуюся вследствие грубейших нарушений 4-го июля со стороны Баку режима прекращения огня на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном.



Министр иностранных дел еще раз отметил важность безоговорочной имплементации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге, которые были направлены на преодоление последствий азербайджанской агрессии в апреле 2016 г., которая сопровождалась грубейшими нарушениями международного гуманитарного права и использованием гражданского населения в качестве мишени, и на создание соответствующих условий для продвижения переговорного процесса.



По словам Эдварда Налбандяна, Баку, препятствуя реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей и вопреки призывам стран-сопредседателей и мирового сообщества, продолжает углублять пропаганду вражды и ненависти, организовывать предумышленные провокации, в результате которых только в прошлом месяце армия Арцаха потеряла четырех военнослужащих.



Спецпредставитель ЕС, выразив глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации, подчеркнул, что исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта является принципиальной позицией Европейского союза, и ЕС безоговорочно поддерживает усилия, предпринимаемые с этой целью странами сопредседателями. Посол Зальбер отметил важность реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.



Герберт Зальбер проинформировал, что завершает свою миссию на посту спецпредставителя ЕС, подчеркнув, что продолжит внимательно следить за развитием ситуации на Южном Кавказе. Министр Налбандян высоко оценил деятельность посла Зальбера на посту спецпредставителя ЕС и пожелал ему успехов в его дальнейшей работе.