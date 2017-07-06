Пятница, 04 августа

Обсуждены перспективы углубления армяно-российского сотрудничества в сфере чрезвычайных ситуаций



Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял Генерального секретаря Международной организации гражданской обороны Владимира Кувшинова и заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Олега Баженова, которые находятся в Армении с целью участия в состоявшемся сегодня заседании Совета управления Армяно-российским центром гуманитарного реагирования.

Выразив удовлетворение ходом двустороннего сотрудничества в сфере чрезвычайных ситуаций и в этом контексте деятельностью Армяно-российского центра гуманитарного реагирования, Премьер-министр Карапетян отметил важность постоянного углубления и развития взаимодействия.

Владимир Кувшинов и Олег Баженов оценили сотрудничество с Министерством по чрезвычайным ситуациям РА как эффективное и представили итоги обсуждений, состоявшихся в рамках сегодняшнего заседания. В частности, были намечены те основные направления и мероприятия, вокруг которых должно развиваться армяно-российское сотрудничество между спасательными службами: переподготовка спасательных сил, обмен опытом и экспертами, модернизация техники и др.

Стороны обменялись мнениями вокруг дальнейшей деятельности Армяно-российского центра гуманитарного реагирования и технической оснащенности центра кризисного управления. Стороны подчеркнули, что расширение возможностей единственного в регионе – Армяно-российского центра гуманитарного реагирования даст возможность осуществлять гуманитарное реагирование на межрегиональном уровне.


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