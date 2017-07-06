В Армении увеличилось число ищущих работу

Национальная статистическая служба РА опубликовала показатели рынка рабочей силы в период с января по май. Согласно этим данным, в январе-апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года число ищущих работу увеличилось.

В январе-мае этот показатель колебался в пределах 93-96 тысяч. Самое большое число ищущих работу граждан было зарегистрировано в феврале – 96.170.

По сравнению с тем же периодом прошлого года в январе это число выросло на 7%, в мае – уменьшилось на 2,5%.

Более 60% желающих трудоустроиться граждан составили женщины. В январе-марте этот показатель вырос, в апреле-мае – снизился. В случае с мужчинами ситуация прямо противоположная.

В мае работу больше всего искали в самой бедной области Армении – Шираке (16.963), меньше всего – в наиболее малонаселенной Вайоцдзорской области (2.089).

В пяти областях страны – Арарате, Армавире, Котайке, Шираке, Вайоц дзоре, а также Ереване – число ищущих работу по сравнению с данными за май 2016 г. выросло.

Больше всего показатель желающих трудоустроиться граждан снизился в наиболее высокооплачиваемой области страны – Сюнике. В мае работу здесь искали 3.890 человек.