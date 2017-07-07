МО НКР опубликовало новое видео, подтверждающее наличие огневой точки в населенном пункте Алханлу

Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики распространило сообщение, полный текст которого представляем ниже:

“Азербайджанская официальная пропаганда продолжает сохранять приверженность своей политике, основанной на лжи и фальсификации. Очередное проявление этого имело место 6 июля, когда министерства обороны, иностранных дел и генпрокуратура Азербайджана организовали посещение аккредитованных в этой стране военных атташе и представителей иностранных СМИ в населенный пункт Алханлу, где им якобы были представлены “неопровержимые доказательства” отсутствия азербайджанских огневых точек и военного штаба.

Считаем необходимым напомнить о том, что тактика Азербайджана по введению в заблуждение международного сообщества, в частности аккредитованных в этой стране иностранных военных атташе, явление не новое. Еще после боевых действий в апреле 2016 года было организовано посещение последними населенного пункта Джоджук Марджанлу, где им были представлены “успехи” “славной” азербайджанской армии, в результате которых был “освобожден” этот населенный пункт. Между тем, Джоджук Марджанлу находится под контролем ВС Азербайджана с января 1994 года.

Считаем также важным еще раз отметить, что Армия оборооны Республики Арцах никогда не использовала гражданское население и гражданские объекты в качестве мишеней. Но если противник, используя население в качестве живого щита, ведет огонь по арцахским позициям с огневых точек, расположенных в мирных населенных пунктах, эти огневые точки и впредь будут, как всегда, подавляться. Сохраняя приверженность своей тактике говорить языком фактов, мы представляем видеоматериал, в котором ясно видно, что пушка установлена на территории рядом с населенным пунктом Алханлу. Выводы оставляем людям со здравой логикой.

В заключение добавим, что 7 июля с 09:00 противник, используя огнестрельное оружие различного калибра, в том числе пушки Д-44 и станковые противотанковые гранатометы, нарушил режим прекращения на южном направлении.

Передовые подразделения Армии обороны продолжают уверенно контролировать ситуацию на линии соприкосновения”.