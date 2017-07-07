Вредная для здоровья вода останется в продаже, пока ГСБПП будет решать, что делать

Hetq.am недавно опубликовал статью, в которой были представлены результаты лабораторного исследования ряда образцов детской и бутилизированной воды.

Оказалось, что из шести образцов лишь два соответствовали установленным нормам и техническим регламентам.

Мало того, в двух образцах воды – “Макур джур” и “Гарни” – было обнаружено недопустимое содержание МАФАМ, а в последнем образце – еще и опасная для здоровья человека синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa).

После появления публикации Государственная служба безопасности пищевых продуктов (ГСБПП), являющаяся контролирующим данную сферу органом, сообщила нам, что собирается “изучить обнародованные данные” с целью осуществления конкретных действий.

Ст.8 закона РА “О государственном контроле за безопасностью пищевых продуктов” устанавливает: пищевая продукция, признанная по результатам лабораторного исследования опасной и (или) просроченной, отзывается с рынка, уничтожается или используется в установленном правительством РА порядке.

Кроме того, в соответствии с данным законом полномочный орган осуществляет общественное оповещение, так как существует риск причинения вреда здоровью населения.

Однако ГСБПП никак не отреагировала на поднятую тему и не распространила соответствующее официальное сообщение .

29 июня мы направили в правительство запрос с просьбой ответить на следующие вопросы:

Почему ГСБПП хотя бы по двум вышеуказанным случаям не приостановила на время продажу этих товаров, если они содержат опасные элементы и причиняют вред здоровью человека? Почему ГСБПП как отвечающий за сферу орган не осуществляет общественное оповещение в соответствии с законом РА “О государственном контроле за безопасностью пищевой продукции”?

Сегодня мы получили ответ ГСБПП на наш запрос, в котором говорилось, что “ограничения в отношении хозяйствующего субъекта или продукции применяются” в том случае, если выявляются нарушения требований регулирующих сферу правовых актов.

Между тем, если в результате лабораторных исследований были выявлены несоответствия требованиям технических регламентов, проводящее проверку дожностное лицо может отдать распоряжение о прекращении реализации продукции. Распоряжение действует до устранения выявленного нарушения или до принятия акта проверки. Это требование установлено ст.19 закона “О государственном контроле за безопасностью пищевой продукции”.

Получается, что протокол лабораторной экспертизы, предоставленный имеющей полномочие на осуществление деятельности по оценке соответствия качества лабораторией “Стандарт диалог”, не является для ГСБПП основанием к тому, чтобы регулирующий сферу орган хотя бы осуществил общественное оповещение.

В настоящее время ГСБПП выполняет “контрольные действия”, а на вышеуказанные вопросы ответит “по завершении осуществления контрольных функций”. Что в данном случае представляют собой контрольные действия, в ответе не сказано.

Между тем все торговые марки бутилизрованной воды, в которых были обнаружены нарушения, остаются в продаже. Сами производители никак не комментируют результаты лабораторной экспертизы.