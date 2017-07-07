Противник нарушает режим прекращения огня: ранены трое военнослужащих

Сегодня с утра на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск противник нарушает режим прекращения огня, применяя как стрелковое оружие, так и пушки Д-30 и Д-44, разнокалиберные минометы и гранатометы. Об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах (НКР).

В результате обстрела ВС Азербайджана осколочные ранения различной степени тяжести получили военнослужащие Армии обороны Арцаха Роберт Новрузович Гаспарян (1969 г.р.), Амбарцум Карапетович Арутюнян (1997 г.р.) и Ваге Гагикович Бадалян (1998 г.р.).

Передовые подразделения АО осуществляют ответные действия с целью подавления наступательной активности ВС Азербайджана

Всю ответственность за действия, направленные на дестабилизацию ситуации на передовой, несет военно-политическое руководство Азербайджана, говорится в сообщении.