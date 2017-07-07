Распространенное сегодня министерством обороны Азербайджана свообщение о том, что вооруженные силы Арцаха якобы были приведены в состояние боевой готовности с целью осуществления очередной провокации, в ответ на что азербайджанские силы нанесли точечные огневые удары, выведя из строя большое количество живой силы, несколько единиц военной техники, инфраструктуры объектов военного назначения, является очередной дезинформацией. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Республики Арцах. В сообщении отмечается, что азербайджанская сторона по обыкновению выдает желаемое за действительное.

Об оперативной ситуации на передовой мы уже сообщали.

Армия обороны продолжает уверенно выполнять поставленную перед ней боевую задачу и полностью контролирует ситуацию на передовой.

МО РА: “Распространенное Азербайджаном сообщение – дезинформация”