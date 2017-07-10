Астхадзорцы перекрыли дорогу из-за отсутствия оросительной воды

Жители села Астхадзор Гегаркуникской области перекрыли автотрассу Мартуни-Варденис. Причина – отсутствие оросительной воды.

Как сообщил Hetq.am староста Астхадзора Роберт Хачатрян, оросительный сезон в селе начался 3 июля, однако сельчане уже второй раз перекрывают межгосударственную дорогу.

“У нас нет ни питьевой воды, ни оросительной. Картошка на 510 гектарах испортилась. Здесь царит полная бесхозность, никому до этого нет дела. Проблемой занимается только губернатор области. На площадии 3000 метров погиб весь урожай гречки, а все из-за отсутствия воды”,- сказал староста.

В сложившейся ситуации он обвиняет исполнительного директора компании водопользователей “Гегаркуник” Роберта Минасяна. Последний, по словам Р.Хачатряна, не разбирается в этом деле. После его назначения сфера оказалась заброшенной. Село впервые не получило воду для орошения.

Минасяну предложили покинуть свой пост, так как он не может работать, вследствие чего страдают крестьяне.

“Урожай из-за засухи гибнет, мы не знаем, что делать…” – сказал староста.

В Астхадзоре нет и питьевой воды. В селе, имеющем 5000 жителей, воду дают по 2-3 часа в сутки. По словам Хачатряна, этот вопрос поднимался неоднократно, но проблема не решается.

Немногим ранее Роберту Хачатряну позвонил вице-губернатор Гегаркуника, который сообщил, что губернатор Карен Ботоян едет к ним, чтобы встретиться с астхадзорцами.