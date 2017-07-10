Депутат Мане Тандилян обеспокоена длительными сроками предварительного расследования

В Национальном Собрании продолжается обсуждения отчета о деятельности прокуратуры Республики Армения за 2016 г.

Выступившая в ходе обсуждения депутат оппозиционной фракции “Выход” Мане Тандилян коснулась практики избрания ареста в качестве меры пресечения, а также высказываемого гражданами мнения о неуместности ареста, которое генпрокурор считает “ошибочным”.

“Должна разочаровать вас, г-н прокурор, на самом деле это не ошибочное мнение. Меня беспокоит ваш подход к данному вопросу, потому что мы становимся свидетелями того, что в случае избрания ареста в качестве меры пресечения ни одно ходатайство не удовлетворяется, а обоснования не устраивают граждан и нас”,- отметила депутат.

Тандилян коснулась также представленного ими ходатайства об освобождении Андриаса Гукасяна, отметив, что хотя он был готов дать подписку о невыезде и о том, что не будет избегать осуществляющего производства органа, ходатайство было отклонено.

Депутат выразила обеспокоенность и тем, что очень часто предварительное следствие длится очень долго, вплоть до года, что ничем не оправдано. За этот период осуществляются расходы, которые опять-таки ложатся на плечи налогоплательщиков, отметила Мане Тандилян.

Она коснулась и тех случаев, когда основанием для ареста становится профессия. По словам депутата, в 2016 г. был арестован журналист, однако ходатайство о применении к нему другой меры пресечения не было удовлетворено на том основании, что он может опубликовать материалы.

“Фактически журналисты находятся в неравных условиях по сравнению, скажем, с бухгалтерами”,- добавила М.Тандилян, подчеркнув, что такой подход наносит ущерб свободе слова и становлению демократии.