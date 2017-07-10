В Чочкане пытаются выращивать киви

57-летний житель Чочкана Вачаган Ваграмян выращивает во дворе своего дома киви. Саженцы этого экзотического фрукта Вачо, как его называют односельчане, посадил три года назад. Следующшие два года кусты киви повреждались от града. И только в этом году Вачо сможет получить первый урожай.

Саженцы он приобрел в Айруме и, будучи опытным агрономом, решил культивировать их, используя собственные знания.

Киви Вачо решил выращивать так, как выращивают виноград. В процессе ухода за саженцами он заметил, что растение очень любит воду.

Нынешней весной зацвели и два других куста, но урожай дал лишь один. На остальных осыпались цветы.

В Чочкане киви выращивают и другие фермеры. В беседе с ними выяснилось, что весной кусты зацвели, но потом цветы повредились и осыпались. Сельчане согласны с Вачо: киви нужно культивировать так же, как и виноград.

“Я подожду несколько лет, если все будет идти нормально, то вместо винограда посажу киви”,- сказал Вачо.

Члены его семьи и родственники скептически отнеслись к этой затее, но Вачо был уверен, что когда-нибудь на дереве появятся плоды киви.

Каждый год односльчане спрашивали его, когда смогут отведать этот экзотический фрукт. В этом году, увидев на дереве плоды, они решили дождаться угощения, но Вачо держит киви для сына. “Сперва отведает он, а потом уже соседи”,- сказал наш собеседник.

Его сын находится в России. Осенью, когда плоды созреют, Вачо сорвет их в первую очередь для вернувшегося домой сына.

Чочканцы, видя успехи Вачо, решили и сами посадить кусты киви. Они уже спрашивают у него совета, интересуются способами культивирования.

В этом году Вачо отведает и свои первые мандарины – на ветках уже появились плоды.

Сельским хозяйством Вачаган Ваграмян начал заниматься в 1991 г. После развала Советского Союза, когда крестьянам стали раздавать общинные земли, он решил заняться садоводством. Сейчас у Вачо 24 вида плодовых деревьев.