В селе Аревик домашний скот кормят огурцами

В селе Аревик по обе стороны идущих через поле дорог появились кучки увядших пожелтевших огурцов. Местные жители вывезли урожай и уложили его на обочине дорог, чтобы идущие на пастбище животные кормились огурцами. Некоторые аревикцы используют в качестве корма те огурцы, которые не смогли продать на рынке. За один килограмм предлагают 20 драмов, но это невыгодная цена, поскольку прибыль не покроет даже расходы на поездку на рынок.

В саду напротив сельского дома культуры несколько пожилых мужчин играли в карты и нарды. При виде незнакомого гостя они прервали игру. У людей оказалось много причин для недовольства. Сельчане пожаловались, что чиновники годами не приезжают в их село. Некоторых видят только во время предвыборных кампаний.

Для аревикцев единственным рынком является оптовый рынок на территории села Овташат Араратской области. Здесь сосредоточены производители сельхозпродукции из Армавирской и Араратской областей. В этом причина, что продукция не продается, а цены падают. Крестьяне предлагают открыть небольшие рынки, чтобы не было концентрации.

По словам секретаря аппарата администрации Аревика Левона Джумшудяна, собирать урожай, который стоит 20 драмов, бессмысленно, поэтому люди выбрасывают собранную продукцию, пока ситуация на рынке не будет отрегулирована. Однако сейчас никто не может сказать, возможно этого добиться или нет.

Существующие трудности Мкртич Маркарян связывает с “верхами”. По его словам, 70% депутатов парламента даже выступить не могут, как тогда ждать от них понимания проблем и забот крестьян. Мкртичу больно было слышать по телевизору о том, что прокурорам поднимают зарплату, назначают высокую пенсию, а людям, которые с раннего утра до позднего вечера трудятся на земле, платят ничтожные деньги, которых не хватает даже на коммунальные платежи. А о высоких процентах по кредитам наш собеседник даже говорить не захотел. Его слова поддержали односельчане, которые добавили, что кредиты выдаются на неоправданно короткие сроки.

Говоря о своема родном селе, Мкртич Маркарян отметил, что оно предано забвению. Об аревикцах вспоминают только во время выборов. В доказательство своих слов он сообщил, что большинство жителей села не имеют газ, так как не в состоянии собственными силами провести трубы.

Другая проблема – отсутствие дошкольного учреждния. Малыши ходят в детсад в соседнем селе или в Армавире. А в здании аревикского детского сада царит разруха.

По словам Левона Джумшудяна, правительство обещало выделить 50 млн драмов на строительство нового дошкольного учреждения, но когда начнутся строительные работы, представитель местной администрации сказать не смог.

Касаясь сельскохозяйственных кредитов, Джумшудян отметил, что несколько лет назад они взяли кредиты, однако из-за града и других стихийных бедствий урожай погиб, и люди не смогли своевременно выплатить деньги. В этом году они вновь оказались в тяжелом положении, так как из-за заморозков погибли виноградники, а два дня назад сильный град повредил агрокультуры.

В наиболее трудном положении находятся гаранты, которые из-за должников попали в “черный список” банка и уже не могут взять кредит для себя. Левон Джумшудян отметил, что в селе если не 100, то 98 процентов жителей имеют кредиты.