Государственный долг РА в мае вырос на 56 млн долларов

По положению на конец мая этого года государственный долг Армении составил около 6.095 млрд долларов. Это значит, что за месяц сумма долга увеличилась на 56.3 млн долларов, или на 0.9%. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы РА.

Львиную долю госдолга составляет внешний долг, который по положению на май достиг 4.924 млрд долларов. За месяц сумма выросла примерно на 70.7 млн долларов, или на 1.4%, что повлияло на рост общего объема долга.

Напомним, что подавляющая часть внешнего долга – это долг правительства РА, который по последним данным составляет 4.373 млрд долларов, а рост – ՝ 42.9 млн долларов в месяц.

Остальную часть долга – около 551 млн долларов – составляет долг Центрального банка РА, который вырос на 27.7 млн долларов.

Что касается внутреннего долга, то в мае он сократился. За последний год внутренний долг в основном проявлял тенденцию к росту, что правительство объясняло стратегией увеличения веса внутреннего долга в общем объеме долга.

По положению на конец мая внутренний долг составил около 1.171 млрд драмов, сократившись на 14 млн долларов, или на 1.2% в месяц. Большая часть внутреннего долга – это государственные облигации, приобретенные резидентами РА.

Госдолг Армении в драмах РА составляет в общей сложности около 2.936 трлн драмов, из которых 2.372 трлн – внешний, 564 млрд драмов – внутренний долг.