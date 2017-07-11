“Армения” летает в средиземноморские города на грузинском самолете

Авиакомпания “Армения” с июня начала выполнять нерегулярные рейсы в туристические города. Но поскольку оператор выполняет также полеты в МинВоды, Воронеж, Бейрут, Тель-Авив, Тегеран, то он нуждается в дополнительных самолетах. Мы уже писали о том, что авиакомпании принадлежит только один самолет – “Boeing 737-500”, зарегистрированный в РА под номером EK-73736. Однако для выполнения всех рейсов одного самолета мало, поэтому “Армения” обратилась за помощью к своему грузинскому партнеру – компании “Georgian Airways”.

С 22 июня “Армения” начала летать в Салоники, с 7 июля – в Ларнаку, с 8-го июля – в Венецию. Для осуществления этих рейсов, как и нескольких рейсов в Бейрут, армянский перевозчик использовал “Boeing 737-700”, принадлежащий грузинскому партнеру (номер грузинской регистрации 4L-TGM). Несмотря на это, исполнителем полетов указана “Армения” (рейсы выполняются под кодом армянской компании).

По данным сайта Flightradar24.com, в расписании полетов видно, что грузинский самолет выполнял рейсы как компании “Georgian Airways” (A9), так и компании “Армения” (RM).

Напомним, что летом прошлого года в РА был зарегистрирован новый самолет “Армении” – “Boeing 737-700” (EK-73786), который, однако, был передан “Geogian Airways”. Последняя эксплуатирует самолет преимущественно для выполнения рейса Тбилиси-Москва-Тбилиси. Более того, в этом году EK-73786 был исключен из реестра самолетов РА и зарегистрирован в Грузии (4L-TGO). Специалистов в области авиации этот факт не удивил, так как именно владельцы “Geogian Airways” являются учредителями “Армении”. Отметим также, что бывший оператор единственного самолета “Армении” – EK-73736 – тоже был грузинским перевозчиком.

Получается, что грузинские владельцы, исходя из загруженности двух своих авиакомпаний, осуществляют переброску подвижного состава. Кроме того, в случае с некоторыми рейсами аэропорт “Звартноц” служил в качестве “поставщика” – оттуда пассажиры вылетали в Тбилиси, а потом уже в пункт направления.

На снимке: грузинский самолет в Санкт-Петербурге (16.06.2017, Игорь Двуреков, jetphotos.com)