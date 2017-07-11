Встреча министров иностранных дел Армении и России

11 июля на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Мауэрбахе состоялась встреча глав МИД Армении Эдварда Налбандяна и России Сергея Лаврова.

Министры рассмотрели актуальные темы развития российско-армянского союзнического взаимодействия, уделив особое внимание выполнению достигнутых между руководителями России и Армении договоренностей.

Собеседники обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.

На встрече была обсуждена проблематика нагорно-карабахского урегулирования, подчеркнута необходимость реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге.