Сбор урожая абрикосов в селе Айгезард

В садах Араратской долины полным ходом идет сбор урожая. Абрикосовый сад Людвига Джабраяна находится в селе Айгезард Араратской области. На этих фотографиях представлен весь процесс сбора урожая абрикосов вплоть до их укладывания в ящики.

В сборе абрикосов участвуют в среднем десять человек. Мужчины забираются на дерево и, срывая спелые плоды, кладут их в подвешенное на ветке ведерко. Женщины сортируют и укладывают абрикосы в ящики с надписью «Armenia».

Большая часть урожая экспортируется в Россию. Работа сезонная. Участники сбора абрикосов получают в среднем 5000 драмов. Работники в основном из Айгезарда и соседних сел, иногда приезжают и из города Арташата.

По словам Людвига, в этом деле главное – трудолюбие. Сад требует постоянного внимания, за деревьями нужно ухаживать, чтобы получить хороший урожай. “Землю не обманешь, в противном случае она тебя обманет”,- говорит Людвиг.

Кроме абрикосового сада у нашего собеседника были и виноградники, которые в этом году он выкорчевал, так как выращивать виноград, по его словам, экономически невыгодно: цена с 200 драмов снизилась до 70 драмов за килограмм, и еще вопрос, удастся продать урожай или нет.

Людвиг Джабраян с внучкой Ани