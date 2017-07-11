11-го июля в Брюсселе, по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Ричарда Хогланда, состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, на которой присутствовал также личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

На встрече продолжились обсуждения по созданию соответствующих условий для продвижения переговорного процесса по карабахскому урегулированию.

Эдвард Налбандян отметил важность стабилизации ситуации на линии соприкосновения и с этой целью подчеркнул необходимость реализации достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

Сопредседатели попросили министров иностранных дел передать президентам их предложение об организации саммита в течение этого года.

Была достигнута договоренность о проведении следующей встречи глав МИД в сентябре текущего года в Нью-Йорке, в рамках Генеральной ассамблеи ООН.