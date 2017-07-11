Пятница, 04 августа

Успешной службы и счастливого возвращения


На Республиканском сборном пункте сегодня приняли и проводили в воинские части очередную группу призывников. 

Ребята ждут начала жеребьевки. Каждый из них выберет свою воинскую часть. 

Напряженные секунды. 

Он будет служить в Арцахе. 

Следящие за жеребьевкой родители тоже волнуются. 

Прощание с гражданской жизнью на два года. В этих пакетах гражданская одежда призывников, которую они передадут родителям. 

Встреча перед отъездом. 

Вот так провожают ребят. 

Старшие товарищи новобранцев.

Счастливого пути и счастливого возвращения! 


АрмияՕбщество

Главная страница

Распечатать    |  Հայերեն

Комментарии (1)
1. Նանի00:01 - 12 июля, 2017
Բարի ծառայություն և բարի վերադարձ բոլորիդ:Հետ կգաք,հերոս չդառնաք...
Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

 