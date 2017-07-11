Успешной службы и счастливого возвращения
23:10, 11 июля, 2017
Մարինե Մարտիրոսյան
На Республиканском сборном пункте сегодня приняли и проводили в воинские части очередную группу призывников.
Ребята ждут начала жеребьевки. Каждый из них выберет свою воинскую часть.
Напряженные секунды.
Он будет служить в Арцахе.
Следящие за жеребьевкой родители тоже волнуются.
Прощание с гражданской жизнью на два года. В этих пакетах гражданская одежда призывников, которую они передадут родителям.
Встреча перед отъездом.
Вот так провожают ребят.
Старшие товарищи новобранцев.
Счастливого пути и счастливого возвращения!