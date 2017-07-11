Успешной службы и счастливого возвращения

На Республиканском сборном пункте сегодня приняли и проводили в воинские части очередную группу призывников.

Ребята ждут начала жеребьевки. Каждый из них выберет свою воинскую часть.

Напряженные секунды.

Он будет служить в Арцахе.

Следящие за жеребьевкой родители тоже волнуются.

Прощание с гражданской жизнью на два года. В этих пакетах гражданская одежда призывников, которую они передадут родителям.

Встреча перед отъездом.

Вот так провожают ребят.

Старшие товарищи новобранцев.

Счастливого пути и счастливого возвращения!