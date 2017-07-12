Суд удовлетворил иск “ГеоПроМайнинг Голд” против Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА

ООО “ГеоПроМайнинг Голд”, эксплуатирующее Соткское золоторудное месторождение, подало судебный иск против Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА с требованием признать недейстивтельным акт о проверке Госинспекции недр аппарата Министерства энергетических инфрастуктур от 26.09.2016 г. и приказ министра Ашота Манукяна от 15.12.2016 г.

Причиной для конфликта послужило распоряжения министра энергетики и природных ресурсов о проведении в ООО “ГеоПроМайнинг Голд” проверки на предмет выполнения договорных обязательств.

Проверяющие написали в акте, что компания погасила 4064,46 кг золота, хотя должна была погасить 4617,36 кг. В акте также было зафиксирвано, что компания применила непринятый метод расчета содержания золота.

В судебном иске представитель ООО “ГеоПроМайнинг Голд” Армен Тер-Тачатян сообщил, что к акту не было приложено экспертное заключение, в котором обосновывались бы расчеты проверяющей группы.

Представитель компании также отметил, что осуществлявшие проверку лица вышли за рамки цели проверки, которая была установлена распоряжением.

По поводу акта министру энергетических инфраструктур и природных ресурсов была подана административная жалоба. После этого была сформирована комиссия, которой министр поручил провести административное производство. Согласно истцу, несмотря на то, что комиссия не является институциональным органом Министерства энергетических инфраструктур, именно она организовала слушания по административной жалобе. При этом приказ об отклонении жалобы был принят не комиссией, а министром Ашотом Манукяном. Подчеркнем, что последний отдал приказ, а не принял решение, тогда как закон РА “Об организации и проведении проверок в РА” устанавливает, что жалобы рассматриваются вышестоящей инстанцией, в результате чего и принимается решение, однако министр нарушил требование закона, отметил истец.

Судья Арцрун Мирзоян полностью удовлетворил иск “ГеоПроМайнинг голд” и признал недействительным как акт Госинспекции недр, так и приказ министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов.

Руководитель аппарата Министерства Карен Каграманян уклонился от ответа на вопрос Hetq.am, собираются ли они обжаловать решение административного суда, призвав следить заа процессом на сайте судебной информации datalex.am. Однако по сей день никаких сведений по данному иску на этом сайте нет.