В Аревике растения засыхают из-за отсутствия воды

В Араратской долине проблема оросительной воды с каждым днем приобретает все большую остроту. Ситуация с орошением достигает своего пика в июле-августе. В значительной части общин Армавирского и Баграмянского районов фермеры получают воду с перебоями. По словам представителей компании водопользователей, в этом году водохранилища не заполнились в нужной степени, поэтому воду подают очень экономно.

В общине Аревик из-за оросительной воды постоянно возникают конфликты. Кому-то удается оросить свой земельный участок, кому-то нет, но когда дело доходит до сбора платежей, компании водопользователей, позабыв о своих невыполненных обязательствах, требуют погасить задолженности.

По словам жителя Аревика Акопа Рустамяна, с одной стороны вода стоит дорого – 100 тысяч драмов за полив одного гектара, с другой – люди днями не получают оросительную воду, в результате чего портится урожай, но никто за это не привлекается к ответственности. Между тем в условиях 40-градусной жары овощи и бахчевые нужно поливать каждые 2-3 дня. Кроме того, каналы годами не очищаются, вода с трудом доходит до пользователей, однако деньги с них берут исправно.

“Но посмотри, сколько гектаров земли имеют руководители в Баграмянском районе. Прорыли каналы, вода исправно поступает на их земли, но для крестьян воды нет, растения засыхают”,- пожаловался Акоп Рустамян, добавив, что на сегодняшний день люди бедствуют. Крестьяне производят продукцию и должны жить в достатке, между именно они находятся в наиболее плохом положении, сказал А.Рустамян.

На неудовлетворительную подачу оросительной воды пожаловался и секретарь местной администрации Левон Джумшудян. Он рассказал, что несколько дней назад в Аревике провели собрание, на котором компетентные лица отметили, что причина нынешней ситуации маловодье. Не утешает и принятое решение о дополнительных попусках из озера Севан100 млн кубометров воды. По словам Джумшудяна, даже это не гарантирует, что крестьяне получат воду, так как в компании водопользователей заявили, что воды очень мало.

“Они сказали, что если сейчас начнут давать воду, то в августе ее вообще не будет”,- добавил секретарь администрации.

При недостаточном орошении урожая бывает мало, в худшем случае растения могут засохнуть.

В администрации Армавирской области год характеризуют как маловодный. По словам начальника местного управления сельского хозяйства и окружающей среды Артура Айвана, наполненность двух питающих область водохранилищ – Ахурянского и Апаранского – составляет 70-80%. По сравнению с прошлым годом в Ахурянское водохранилище поступило на 90 млн кубометров воды меньше.

Чиновник сообщил, что во избежание серьезного ущерба ведутся работы по экономии воды и ее эффективному использованию. Одним из этих мероприятий является отключение воды в определенные дни.