“Севан аква” и “Севанский ишхан” получили земельные участки с целью восстановления запасов ишхана

Компании “Севан аква” и “Севанский ишхан” без проведения тендера получили земельные участки с правом на застройку в Гегаркуникской области.

Сооветствующий проект решения, представленный министром окружающей среды Арцвиком Минасяном, был утвержден на сегодняшнем заседании правительства.

“Севанскому ишхану” участок выделен в селе Карчахбюр – в экономической зоне национального парка “Севан”. Согласно проекту, компания намерена осуществить программу по восстановлению запасов ишхана (форели) и развитию рыбоводства. Аналогичную программу собирается реализовать и компания “Севан аква”, получившая земельный участок в селе Лчап.