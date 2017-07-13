62 млн драмов – Госкомитету водного хозяйства

62 млн драмов будет выделено из резервного фонда правительства Госкомитету водного хозяйства на решение первоочередных проблем в областях страны.

На эти средства в Лорийской, Гегаркуникской и Тавушской областях будут проведены работы по ремонту внутренней оросительной системы.

Соответствующий проект решения, представленный министром территориального управления и развития Давидом Локяном, был утвержден на сегодняшнем заседании правительства.

Напомним, что два дня назад из-за отсутствия оросительной воды жители села Астхадзор Гегаркуникской области перекрыли автотрассу Мартуни-Варденис. Как сообщил староста Астхадзора Роберт Хачатрян, компания водопользователей “Гегаркуник” к началу оросительного сезона не отремонтировала насосы.

В проекте решения отмечается: “Бесперебойная эксплуатация оросительных систем будет способствовать расширению орошаемых земельных участков и удовлетворению спроса на воду, что является одним из приоритетов государственной политики страны”.