Пятница, 04 августа

ՕбществоМарзы

62 млн драмов – Госкомитету водного хозяйства



62 млн драмов будет выделено из резервного фонда правительства Госкомитету водного хозяйства на решение первоочередных проблем в областях страны.

На эти средства в Лорийской, Гегаркуникской и Тавушской областях будут проведены работы по ремонту внутренней оросительной системы.

Соответствующий проект решения, представленный министром территориального управления и развития Давидом Локяном, был утвержден на сегодняшнем заседании правительства.  

Напомним, что два дня назад из-за отсутствия оросительной воды жители села Астхадзор Гегаркуникской области перекрыли автотрассу Мартуни-Варденис. Как сообщил староста Астхадзора Роберт Хачатрян, компания водопользователей “Гегаркуник” к началу оросительного сезона не отремонтировала насосы.

В проекте решения отмечается: “Бесперебойная эксплуатация оросительных систем будет способствовать расширению орошаемых земельных участков и удовлетворению спроса на воду, что является одним из приоритетов государственной политики страны”.

 


Главная страница



Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив
 
 