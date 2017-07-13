“Иногда мы чувствуем необходимость и имеем право наносить превентивные удары”

Три вопроса пресс-секретарю премьер-министра Нагорно-Карабахской Республики, политологу Артаку Бегларяну

-По поводу спровоцированной Азербайджаном в июне-июле военной напряженности высказывается ряд версий – в частности, последняя встреча Путина и Трампа, скандальные разоблачения болгарской прессы относительно поставок оружия азербайджанской авиакомпанией в горячие точки планеты. Каковы, на Ваш взгляд, причины наступательных действий Азербайджана и волны истерии, поднявшейся после ответа армянской стороны?

-Причины последней напряженности нельзя назвать новыми, так как в глубинном смысле агрессивное поведение Азербайджана основано на причинах, цель которых оказать психологическое и военное давление на армянскую сторону и подогревать тему азербайджано-карабахского конфликта на международных платформах, а также, что не менее важно, решать в зависимости от конкретной ситуации различные внутриазербайджанские вопросы. Конечно, наряду с долгосрочными или среднесрочными причинами различные волны напряженности бывают обусловлены также краткосрочными (ситуативными) причинами или поводами.

В случае с последней эскалацией напряженности, я думаю, действовали и долгосрочные, и краткосрочные цели. В краткосрочном плане встреча Большой двадцатки и разоблачение болгарской прессы вряд ли могли оказать существенное воздействие. Я больше склоняюсь к мысли о том, что к очередной провокации их могла подтолкнуть запланированная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Хотя следует отметить, что в таких случаях краткосрочные причины не так уж важны. Вместо этого необходимо обратить внимание на общую логику нарушения режима прекращения огня, которая подсказывает, что Азербайджан, находясь в тупике и не добиваясь ожидаемых результатов на дипломатическом фронте, постепенно усиливает напряженность, причем путем как качественной, так и количественной эскалации.

Не исключаю также, что руководство противника настолько безнравственно, что целенаправленно обострило ситуацию с территории населенного пункта, чтобы пожертвовать собственными гражданами и в ходе дальнейших переговоров и информационных потоках спекулировать пролитой ими кровью.

-Судя по появляющимся в азербайджанской прессе и соцсетях воинственным заявлениям деятелей различного калибра, призывающих отомстить армянской стороне за погибшего ребенка, можно предположить, что в ближайшее время как минимум снижение напряженности не ожидается.

-Даже без этих индикаторов можно предсказать, что в ближайшее время ощутимого спокойствия на передовой не будет, так как сохраняющееся уже много лет подобное поведение Азербайджана и пропагандируемая на государственном уровне ненависть к армянам создали благодатную почву для долгосрочной напряженности. А предполагаемая потеря гражданских лиц, которая все еще вызывает ряд вопросов, является просто дополнительным стимулом для разжигания антиармянских настроений.

Кстати, одним из ярких свидетельств отмеченной мной антиармянской государстивенной политики состоит в том, что о мести говорится даже в официальных пресс-релизах министерства обороны Азербайджана. Приходится с болью следить за поднятой в азербайджанском обществе волной ненависти, которая в первую очередь наносит вред им самим.

-Армянская сторона настаивает на приоритетном выполнении соглашений, достигнутых в ходе встреч в Вене и Санкт-Петербурге, однако Азербайджан посредством вооруженных авантюр всячески торпедирует политический процесс. Какими, на Ваш взгляд политолога, должны быть основные действия армянской стороны по возвращению Азербайджана в реальное поле? При этом необходимо учитывать, что международная общественность, делая акцент на принципе сохранения баланса, не оказывает политического давления на предпринявшую наступление сторону.

-В данной ситуация нашим главным инструментом является постоянное повышение эффективности армянской армии и ее решительное использование в деле сдерживания и пресечения действий азербайджанских вооруженных сил. Опираясь на логику рационального актора, мы должны решительно и четко поднять цену вооруженных действий для режима Алиева, что заставит его отказаться от поиска вооруженных альтернатив цивилизованным переговорам. То есть каждое их посягательство должно получать адекватный (иногда несоразмерный) ответ посредством нанесения болезненных и точных ударов. Более того, я думаю, что для подавления азербайджанской агрессии мы должны не только применять несоразмерную силу. Иногда мы чувствуем необходимость и имеем право наносить превентивные удары.

К нашей радости, армянская сторона уже руководствуется этой логикой. Кроме того, укрепление передней линии и использование многофункциональных технологий наблюдения дают нам возможность не только повышать обороноспособность границы, но и самостоятельно регистрировать и представлять детали нарушений, которые, бесспорно, могут стать надежным источником и для международаной общественности.

Азербайджан, естестественно, избегает выполнения венских и петербургских договоренностей, поскольку они предполагают в первую очередь внедрение механизмов расследования нарушений режима перемирия, что резко ограничит возможности оказывать давление путем эскалации напряженности на передовой. А без этого механизма невозможно добиться прогресса в переговорах. Следовательно, из-за поведения официального Баку переговоры зашли в тупик, и средства сдерживания более эффективно действуют в военной сфере.

Одним словом, если мы хотим добиться обеспечения долгосрочного мира, который необходим для стабильного развития нашей родины, то не имеем право потерпеть поражение в развязанной Азербайджаном силовой борьбе.

Фото с фейсбуковской страницы А.Бегларяна