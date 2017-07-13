Пятница, 04 августа

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“Если золоторудное месторождение будет мешать нашей малине, значит, оно будет мешать всему”: в Шекахбюре планируется изучить запасы золота



В 2017-2020 гг. будут проводиться работы по изучению полезных ископаемых на территории Шекахбюрского золото-полиметаллического рудопроявления.

ООО “Мирам” представило в Министерство экологии заявку на предварительную оценку воздействия геолого-разведочных работ на окружающую среду.

Компания “Мирам” была основана всего два месяца назад – 10 мая этого года. Самым крупным акционером является Араик Задоян, которому принадлежат 34% акций. Задоян также занимает пост директора ООО “Ваба”, принадлежащего руководителю парламентской фракции Республиканской партии Армении, депутату от Ванадзора Ваграму Багдасаряну. Остальные 64% акций поровну делят между собой Анаит Даниелян из Ванадзора и гражданин РФ Генрик Геворкян. Последний является также директором компании.

Шекахбюрское золото-полиметаллическое рудопроявление расположено в центральной части Лорийской области. Вся территория занимает около 200 гектаров, 54 из которых принадлежат общине Мхарт, 146 – общине Ардви. Недалеко от рудопроявления находятся также села Овнанадзор, Ягдан Когес и Одзун.

В районе Шекахбюрского золото-полиметаллического рудопроявления нет специально охраняемых природных территорий, зарегистрированных в Красной книге РА видов растений и животных.  

С точки зрения сохранения окружающей среды никаких рисков и негативных действий компания не прогнозирует. На проведение экологических мероприятий предусматривается выделять по 350 тысяч драмов в год.

26 июля в администрации общины Ардви Лорийской области состоится второе публичное обсуждение заявки ООО “Мирам” на предварительную оценку геологического изучения.

Напомним, что принадлежащее Гагику Царукяну ООО “Мульти групп” с 2006 г. уже эксплуатирует золоторудное месторождение. В беседе с нами староста общины Ардви Самвел Киракосян рассказал, что несколько лет назад акомпания “Мульти групп” провела изучение в надежде найти золото, но работы вскоре были прекращены, по всей видимости, из-за того, что ожидания не оправдались. После этого запасами золота на территории Ардви заинтересовалась еще одна компания, отметил староста.

С проектом ООО “Мирам” ардвинцы не знакомы, община пока не дала письменного согласия. Свое мнение люди выскажут только после того, как изучат представленный проект и проконсультируются с соответствующими специалистами, сказал Самвел Киракосян.

Он сообщил, что в селе, где проживает 240 человек, создан кооператив. Восемь семей получили шесть гектаров земли для выращивания малины, осуществили инвестиции. По расчетам старосты, деятельность кооператива позволит обеспечить в сезон 50-60 рабочих  мест с оплатой 3000-5000 драмов в день. Теплицы будут работать также зимой.   

“Если месторождение будет мешать выращиванию малины, значит, оно будет мешать всему,- сказал староста. – Если специалисты выяснят, что могут иметь место ядовитые радиоактивные выбросы, то мы постараемся запретить. Закон, я думаю, разрешит, чтобы оно (месторождение. – Авт.) не действовало, если население будет против”.


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Комментарии (6)
1. Սուրեն22:01 - 13 июля, 2017
Հերթը հասավ նաև էտ չքնաղ անկյանը......
2. Տաթևիկ01:15 - 14 июля, 2017
Ու հետաքրքիր է ում համար ու ինչ ենք պաշտպանում .... մեր սերունդների համար պոչամբարներ և լցակույտեր? սրա համար են մեր երեխաները արյուն թափում, պաշտպանենք այնքան որպեսի ոմանք հասցնեն քարուքանդ անել մեր երկիրը, մեր հարստությունը կիսաֆաբրիկատ դուրս հանեն, բնությունը փչացնեն.... ու մեր սերունդներին ժառանգենք............
3. Գեւորգ19:56 - 14 июля, 2017
Որպիսզի հասկանանք որքան ծանր ու աններելի հետեւանքներ կունենա Շեկ աղբյուրի հանքաբացումը (աղքատիկ՝ ըստ նախնական գնահատումների) կխնդրեի բացել այս լուսանկարը (հղումը ներքեւում): Հեռվում երեւացող սարի գագաթն է լինելու հանքակենտրոնը եւ ամբողջ աղբն ու ապարները տեղումների հետ հոսելու են դեպի ստորոտի գյուղերը՝ Արդվի, Մղարթ, Կողես, Հովհանաձոր, Եղդան: Գյուղերը զրկվելու են արոտավայրերից, մարդ թե անասուն խմելու ջրից, որն արդեն իսկ սակավ է: Այս հազարամյա չքնաղ գյուղերը փաստորեն դատապարտվելու են վերացման: ՈՒՇՔԻ ԵԿԵՔ ԾԱԿԱՉՔ ԱԳԱՀՆԵՐ, ԴՈՒՔ ՉԱՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՔ ԿԱՏԱՐՈՒՄ!!! https://www.google.ae/search?q=ardvi&rlz=1C1AOHY_enAM708AM708&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiV4MLAiYnVAhXmFJoKHQqYCSMQ_AUIBigB&biw=1422&bih=752#imgrc=AjIW_wqNPI4jzM:
4. Արդվեցի22:38 - 15 июля, 2017
Այստեղ ներկայացվում է մոտավորապես, թե ինչ ապագա է սպասվում շրջակա գյուղերին ու բնակչությանը այդ հանքի գործարկման արդյունքում: http://hetq.am/arm/news/80636/ardvi-mxartosku-hanq-te-char-eraz.html
5. Marianna 10:04 - 17 июля, 2017
Մենք արժանի ենք սրան․․․ ընտրությունների ժամանակ էդ նույն Վահրամ Բաղադասարյանի փողերը վերցնում ենք ու գնում իրենց ընտրում․․․ բա էդ փողերը հետ պետք ա բերի թե՝ չէ․․․
6. լոռեցի12:56 - 18 июля, 2017
5-ին: Բանը հենց էն ա որ Արդվեցիք իրան չեն ձենները տվել, Կարեն Կարապետյանին են ընտրել (Տաշիր): Վայ թե դրա հմար ա ինքն ուզում քանդած ըլի էդ գեղը
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