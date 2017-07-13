Решение в пользу свата “не является столкновением интересов” – Комиссия по этике

С радостью сообщаем, что Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц не нашла столкновения интересов в статье Hetq.am “Правительство действует в пользу свата премьер-министра”.

Мы написали о том, что учредитель и директор получившего помещение в безвозмездное пользование учебного центра Анна Арутюнян является дочерью заместителя начальника Национальной службы безопасности Арзумана Арутюняна и золовкой дочери премьер-министра Карена Карапетяна, то есть сестрой его зятя, замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айка Арутюняна.

Комиссия по этике, изучивв статью, отметила, что, согласно закону “Об общественной службе”, столкновение интересов представляет собой ситуацию, когда высокопоставленное должностное лицо при исполнении своих полномочий выполняет действия или принимает решения, обусловленные как собственными, так и личными интересами связанного с ним лица. Комиссия также сослалаась на пункт закона, в соответствии с которым лицами, связанными с высокопоставленным должностным лицом или его супругой (супругом), являются лица, состоящие с ними в кровном родстве вплоть до 2-ой степени.

“В кровном родстве с высокопоставленным должностным лицом до 2-ой степени состоят кровные родственники 1-ой степени, а также лица, состоящие с последними в кровном родстве 1-ой степени. В кровном родстве 1-ой степени состоят дети, родители, братья и сестры должностного лица.

Учредителем и директором ООО “Глобал Бридж” является гражданка РА Анна Арутюнян, которая, согласно п.16 ч.1 ст.5 закона, не состоит в кровном родстве вплоть до 2-ой степени с премьер-министром Кареном Карапетяном или его супругой (хотя имеется связь по линии сватов). Следовательно в условиях действующего законодательного регулирования вопрос не может рассматриваться в свете столкновения интересов”,- сообщила Комиссия по этике.

Мы выражаем благодарность Комиссии за изучение публикации и за вывод о том, что принятие решение в пользу сватов укладывается в рамки закона.

Напомним, что решение о безвозмездном предоставлении учебному центру помещения сроком на 20 лет было принято вопреки возражениям Министерства финансов, которое отметило, что на данный момент имеются государственные структуры, арендующие помещения, и что предоставленное учебному центру помещение можно выделить этим организациям, что позволит сэкономить бюджетные средства (госструктуры арендуют помещения за счет средств госбюджета).