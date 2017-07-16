Мороженое с растительным жиром: из восьми образцов лишь три соответствовали нормам

Одним из самых продаваемых летом продуктов питания является мороженое.

На этот раз Hetq.a представил на лабораторную экспертизу мороженое пломбир восьми производителей. Из этих образцов лишь три соответствовали установленным нормам и не содержали растительный жир.

Однако в них было обнаружено несоответствие между фактическим и реальным содержанием жира, что является нарушением закона РА “О безопасности пищевых продуктов”.

Каким должен быть настоящий пломбир

Требования, которым должен соответствовать настоящий пломбир, установлены техническим регламентом ММ ТК 03/2013. Этому регламенту должны следовать все компании, производящие пломбир как по ГОСТу, так и по ТУ.

Пломбир полностью состоит из молочных компонентов, минимальное содержание масла – 12%. То есть в составе этого продукта не должно быть растительного жира.

В маркировке тех видов мороженого, в состав которых входит заменитель молочного жира, не разрешаетеся использовать названия “Молочное”, “Сливочное”, “Пломбир”.

Растительный жир: быть или не быть?

Быть, если это обычное мороженое, не содержащее надпись “Пломбир”, и не быть, так как в пломбире не разрешается использование растительного масла.

Мороженое с содержанием растительного жира стоит довольно дешево и поэтому привлекает потребителей, однако по качеству оно заметно уступает мороженому с содержанием молочного жира. И хотя использование растительного жира в продуктах питания не запрещено, тем не менее Всемирная организация здравоохранения советует максимально ограничить наличие этого компонента, поскольку он увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

А причина в том, что состав растительных жиров (например, пальмового) очень близок к составу животного жира.

Обычному человеку трудно понять, в каком мороженом содержится растительный жир, а в каком – молочный. Единственное различие состоит, пожалуй, в том, что в жару мороженое на растительном жире тает позже, чем мороженое на животном жире. Однако мороженое покупают не для того, чтобы проверить вышеуказанное обстотельство. Его основная функция – прохлаждать.

В этом случае остается только уповать на добросовестность производителей.

Лабораторным испытаниям подверглись 8 образцов ванильного мороженого пломбир.

ОБРАЗЕЦ N 1

Под этим номером на лабораторную экспертизу был представлен пломбир “Бонмари” производства компании “Ереван кат”.

На маркировке товара написано “Ванильное мороженое ”, а слово “пломбир” добавлено более мелкими буквами.

Более того, в составе указано, что мороженое содержит “сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, стабилизатор-эмульгатор, ванилин, воду”. Содержание жира - 13%.

Лабораторное исследование показало, что хотя содержание жира оказалось близко к указанному – около 13,5%, однако производитель проявил недобросовестность, использовав в пломбире “Бонмар” растительный жир, что не разрешено техническим регламентом ММ ТК 033/2013.

Пломбир “Бонмар” не соответствует установленным нормам и по закону “О безопасности пищевых продуктов” считается сфальсифицированным.

ОБРАЗЕЦ N 2

Под номером 2 экспертизу прошел пломбир “Золотой стандарт” российской компании “Юнилевер Русь”. Производитель отметил, что пломбир изготовлен по ТУ, использовано “цельное молоко, сливочное масло или молочный жир, сахар, вода” и т.д.

Согласно маркировке, содержание жира в этом мороженом составляет 12%, то есть необходимое для пломбира минимальное количество. Кроме того, мороженое представлено как “100% натуральное”.

В результате экспертизы выяснилось, что "Золотой стандарт” содержит растительный жир и не соответствует установленным нормам.

Содержание жира составило 13%, что больше указанного, следовательно продукт считается сфальсифицированным.

ОБРАЗЕЦ N 3

Под третьим номером на экспертизу был представлено ванильное мороженое пломбир компании “Биокат”.

Согласно маркировке, данное мороженое произведено по ГОСТу и содержит “сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, стабилизаторы (Е), воду, ванилин”. Содержание жира – 12%.

В результате экспертизы выяснилось, что мороженое “Биокат” не содержит растительный жир и соответствует требованиям производства пломбира.

Однако имеется нарушение закона “О безопасности продуктов питания” по части маркировки: фактическое содержание жира составило 15% вместо указанных 12%. Такой пищевой продукт считается сфальсифицированным.

ОБРАЗЕЦ N 4

Под четвертым номером лабораторное испытание прошло российское мороженое-пломбир “Коровка из Кореновки”, которое производит компания “Кореновский молочно-консервный комбинат”.

В состав мороженого входят: “сливки, цельное сгущенное молоко с сахаром, сахар, стабилизатор” и т.д. Жирность, согласно маркировке, составляет 15%.

Экспертиза порказала, что пломбир “Коровка из Кореновки” не содержит растительных жиров и соответствует установленным нормам.

Тем не менее, по части жирности есть нарушение: данный показатель в действительности составляет 16%, из-за чего этот продукт считается сфальсицированным.

ОБРАЗЕЦ N 5

“Классическое мороженое пломбир” компании “Гранд Кенди” произведено по ТУ РА и содержит “сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сгущенное молоко с сахаром, сливочное масло, сахар, стабилизаторы”.

Содержание жира в этом пломбире 15,1%.

Лабораторная экспертиза установила, что пломбир компании “Гранд Кенди” не содержит растительных жиров и соответствует выдвигаемым требованиям.

Тем не менее, имеется несоответствие между маркировкой и составом продукта: содержание жира в этом мороженом оказалось 14,5%, что на 0,6% меньше указанного. Несмотря на незначительное несоответствие, данный продукт, как и предыдущие, следует считать сфальсифицированным.

ОБРАЗЕЦ N 6

Под шестым номером лабораторное исследование прошло ванильное мороженое пломбир под названием “Бурбон” компании “Аштарак кат”.

Надпись “пломбир” имелась только в той части, где был указан состав. отсутствовала

Согласно составу, мороженое содержит “цельное молоко, сухое цельное молоко, масло, сахар, ванилин, стабилизатор, воду”. Жирность – 12,5%.

Однако в ходе экспертизы выяснилось, что при изготовлении пломбира “Аштарак кат” использовала растительный жир, следовательно данная продукция не соответствует выдвигаемым требованиям.

Реальное содержание жира составило 14,5%, что свидетельствует о сфальсифицированности товара.

ОБРАЗЕЦ N 7

Мороженое “Бонилат пломбир премиум” производства компании “Бонилат”, по уверению производителя, является на 100% натуральным.

Однако состав этого мороженое ничем не отличается от состава предыдущих образцов: “сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, ванилин, стабилизатор (E)”.

Жирность, согласно маркировке, составляет 15%.

В результате экспертизы выяснилось, что мороженое “Бонилат пломбир премиум” не принадлежит к классу “премиум” и не является пломбиром. Оно содержит растительный жир и не соответствует установленным нормам. Кроме того содержание жира составляет 13%, вследствие чего этот товар считается сфальсифицированным.

ОБРАЗЕЦ N 8

И наконец под восьмым номером на экспертизу был представлен пломбир “Волшебный кон” компании “Тамара”.

Мороженое произвдится по ТУ РА. Согласно маркировке, продукт содержит “воду, цельное сухое молоко, сухое обезжиренное молоко, масло, сгущенное молоко, сахар”. Содержание жира – 12,5%.

В результате экспертизы в мороженом компании “Тамара” также обнаружился растительный жир, а значит, данный продукт не соответствует установленным нормам.

Реальное содержание жира оказалось 14,1% вместо 12,5%. Таким образом, мороженое компании “Тамара” тоже считается сфальсифицированным.

“Сфальсифицированная” продукция трех добросовестных производителей

Таким образом, из восьми образцов мороженого пломбир лишь три соответствовали предъявляемым к этому виду требованиям технического регламента ММ ТК 033/2013.

Это пломбиры компаний “Биокат”, “Коровка из Кореновки” и “Гранд Кенди” (образцы N 3, 4, 5).

Отметим, что в них также выявлено нарушение – несоответствие фактического и реального содержания жира, а по закону “О безопасности продуктов питания” такие товары считаются сфальсифицированными.

Из трех указанных компаний наименьшее отклонение - 0,6 % - допустила компания “Гранд Кенди”.

Остальные пять призводителей – “Ереван кат”, “Юнилевер Русь”, “Аштарак кат”, “Бонилат”, “Тамара” (образцы N 1, 2, 6, 7, 8) проявили недобросовестность, представив свою продукцию как не содержащий растительный жир пломбир. Тем самым они ввели в заблуждение потребителя.

Эти образцы мороженого тоже считаются сфальсифицированными, так как в них реальное содержание жира не соответствуют фактическому.