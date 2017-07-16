“Yerevan Color Run 2017” в фотографиях

В центре Еревана состоялся 5-километровый цветной забег “Yerevan Color Run 2017”. Это международное мероприятие проводится в различных странах мира, в том числе в России, США, Австралии, Бразилии, Канаде, Чили, Китае.

Билет на участие в забеге стоит 4000 драмов. Часть выручка выделяется на бесплатные тренировки, которые проводятся на специализированной спортплощадке Street Workout в центре армянской столицы, а также строительство 34-километровой дороги Иджеван-Берд в рамках благотворительного проекта “Дорога жизни”.

В Ереване проект “Цветной забег” проводится с 2015 г., то есть уже в третий раз. Это веселое развлечение, которое дарит людям счастливые мгновения. В цветном забеге спортивная подготовка участников не имеет значения.

Мероприятие проводится по инициативе проекта "Run Armenia” и при содействии Госкомитета туризма РА, мэрии Еревана и совета по вопросам молодежи при мэре столицы в рамках программы “Ереванское лето”.